Startschuss für das Ö3-Weihnachtswunder: 120 Stunden mit LIVE-Musik und spannenden Gästen

Von 19.-24.12. LIVE aus den Ö3-Studios Wien/Heiligenstadt für Familien in Not in Österreich

Wien (OTS) - Es ist wieder diese Zeit im Jahr! Mit „Hallelujah“ von Pentatonix, dem meistgewünschten Song des Vorjahres, wurde heute um kurz nach 10.00 Uhr das Ö3-Weihnachtswunder 2021 offiziell eröffnet. Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll senden ab sofort 120 Stunden lang aus der „Ö3-Wunschhütte“ in Wien/Heiligenstadt. Sie spielen gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ ausschließlich Musikwünsche der Ö3-Hörer/innen, um das Ö3-Weihnachtswunder auch 2021 wahr werden zu lassen. Auch im achten Jahr ziehen die drei Ö3-Moderator/innen schon traditionell mit einem kurzen Gedicht ein: „Liebe Kinder groß und klein, bald wir Heilig Abend sein. Kekse und Karpfen wollen rein in die Wampe, davor bauen wir dem Christkind noch die Rampe. Mit Gästen und Wünschen, jetzt machen wir es uns fein, in der gläsernen Wunschhütte, bitte treten Sie ein! Ob genesen, geimpft, krank oder als gesunder, alle sind willkommen beim Ö3-Weihnachtswunder!“

Viel LIVE-Musik steht bis 24.12. um 10.00 Uhr auf dem Programm – in der Ö3-„Wunschhütte“ und auf der Bühne davor: Seiler und Speer, Mathea, Edmund, Alle Achtung, Folkshilfe, Anna-Sophie, Onk Lou, Chris Steger, Tina Naderer, Thorsteinn Einarsson u.v.m. können via Hitradio Ö3 und per Video-Stream auf der Ö3-Homepage in ganz Österreich live miterlebt werden.

Gäste am Sonntag, 19.12.:

16.00 Uhr: Alle Achtung

18.00 Uhr: Seiler und Speer

Gäste am Montag, 20.12.:

16.00 Uhr: Anna-Sophie

18.00 Uhr: Folkshilfe

Dazu kommen ganz spezielle Überraschungsgäste, die die „Ö3-Wunschhütte“ in den nächsten 120 Stunden besuchen werden.

„Sie spenden – wir senden“

Hitradio Ö3 sendet von 19. Dezember (10.00 Uhr) bis 24. Dezember (10.00 Uhr) live aus der „Ö3-Wunschhütte“ in Wien/Heiligenstadt, um das Ö3-Weihnachtswunder 2021 wahr werden zu lassen. Die Ö3-Moderatoren Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll erfüllen 120 Stunden lang die Musikwünsche der Ö3-Hörer/innen gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“. Die Spenden können rund um die Uhr via Spendentelefon bzw. SMS unter 0800 664 700 oder auf der Ö3-Homepage unter https://oe3.orf.at/weihnachtswunder abgegeben werden. Als Countdown hin zum Weihnachtsfest erwartet die Ö3-Gemeinde also ein Spendenfest mit lauten und fröhlichen, aber auch leisen und nachdenklichen Momenten – Momenten, in denen spürbar wird, wo schwierige Lebenssituationen Aufmerksamkeit brauchen und wie Spendengeld einen Unterschied machen kann.

Gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder auch heuer wahr werden! #xwu21 #ö3 #lichtinsdunkel

