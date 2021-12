Karner: Baustart für neues Einsatztrainingszentrum Eisenstadt

ARE Austrian Real Estate (ARE) errichtet im Auftrag des Innenministeriums neues Einsatztrainingszentrum in Eisenstadt – Rohbauarbeiten starten im Frühjahr 2022

Wien (OTS) - „Mit dem Bau des neuen Einsatztrainingszentrums in Eisenstadt sind auch zukünftig bestmögliche Trainingsbedingungen für die Polizistinnen und Polizisten im Burgenland garantiert“, sagt Innenminister Karner am 19. Dezember 2021. „Ständiges praxisnahes Training ist wichtig, um die vielfältigen Einsatzszenarien professionell und bestmöglich zum Wohle der Menschen in Österreich bewältigen zu können.“

Landespolizeidirektor Mag. Martin Huber ergänzt: „Für die burgenländische Polizei stellt die Errichtung dieses Einsatztrainingszentrums einen Meilenstein im Bereich Aus- und Fortbildung der Polizistinnen und Polizisten dar. Vor allem das realitätsnahe Training von gefährlichen Situationen ist für ein professionelles Einschreiten immens wichtig. Ich bedanke mich daher bei allen Verantwortlichen, insbesondere beim Bundesministerium für Inneres und bei der BIG/ARE aber auch bei der Logistikabteilung der Landespolizeidirektion, für die umfangreichen Vorarbeiten und somit die Ermöglichung dieses Einsatztrainingszentrums.“

Zweistöckiger Bau mit 2.000 Quadratmetern

Direkt neben der Landespolizeidirektion in der Neusiedler Straße entsteht bis Sommer 2023 ein zweistöckiger Neubau in dem sich Polizistinnen und Polizisten auf ihre Einsätze vorbereiten können. Auf etwa 2.000 Quadratmetern wird es neben Büros, Sozialräumen und Umkleiden moderne Bereiche für das Einsatztraining sowie eine Raumschießanlage und einen Schulungsraum geben.

„Die Versorgung des Bundes mit benötigter Infrastruktur zählt zu unseren zentralen Aufgaben. Das BMI gehört mit mehr als 600.000 Quadratmetern zu unseren bedeutendsten Mieterinnen und Mietern. Mit dem neuen Einsatztrainingszentrum errichten wir eine weitere Sicherheitsimmobilie mit modernen Ausbildungs- und Trainingsräumen für die Exekutive", sagt ARE CEO Hans-Peter Weiss.



Im Rahmen des Projektes wird auch die bestehende Landespolizeidirektion um rund 550 Quadratmeter mit Büros und Bereithalteräumen für die Einsatzabteilung erweitert. Zudem entstehen 32 Stellplätze, um die Parksituation zu verbessern. Die Landespolizeidirektion ist seit 2019 an die Fernwärme angeschlossen und auch die Neubauten werden künftig so beheizt. Eine Luftwärmepumpe wird zur zusätzlichen Unterstützung und Kühlung errichtet. Die Photovoltaikanlage auf Dachbereichen des Bestandes erzeugt einen Teil des benötigten Stromes. Hier ist eine Erweiterung in Planung. Die Dächer der Neubauten werden extensiv begrünt und tragen damit zur Versickerung des Regenwassers auf dem Grundstück bei.

