Weihnachten zum Lachen: Dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ präsentiert Neuproduktion „Weihnachten mit Nia & Co.“

Außerdem: „Gery Seidl – Aufputzt is“, „Heinz Marecek: Ein Fest des Lachens – Weihnachten einmal anders“, „Kultur Heute: Punsch to go“ mit Günter Tolar

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ am 20. Dezember 2021 versammelt das Who’s who der österreichischen Kabarettszene von Michael Niavarani bis Heinz Marecek zu einem besonders heiteren Themenabend. Zum Auftakt steht die von Paula Pucker gestaltete Neuproduktion „Weihnachten mit Nia & Co.“ auf dem Programm.

Im Vorabend um 19.45 Uhr lädt außerdem ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr den Schauspieler Günter Tolar zu einer neuen Ausgabe der „Kultur Heute“-Gesprächsreihe „Punsch to go“. Tolar spricht über die zwei internationalen Schauspielerpreise, die er für den Kurzfilm „Fabiu“ bekommen hat, über sein Verhältnis zur Kirche und über Weihnachten 1944, das ihm in besonderer Erinnerung geblieben ist.

„Weihnachten mit Nia & Co.“ kann das TV-Publikum um 20.15 Uhr in einer Neuproduktion von Paula Pucker feiern. Die heimische Kabarettisten-Elite von Michael Niavarani über Viktor Gernot bis zu Thomas Stipsits und Gery Seidl gibt sich darin ein Stelldichein, um sich dem bevorstehenden Weihnachtsfest humorvoll anzunähern. „Bei uns wird Weihnachten ganz traditionell gefeiert, zuerst Bescherung, dann die Brötchen, dann wird g’stritten“, sagt Stipsits, der bekannte Weihnachtslieder im Stil von Austropop-Größen wie Wanda oder Seiler & Speer interpretiert. Gery Seidl hat seine Großfamilie zum Weihnachtsessen geladen und steht vor Fragen wie etwa, ob seine Frau über das Parfüm überrascht sein wird, das sie sich selbst gekauft hat, und wo er den Schweißbrenner zum Anzünden der Duftkerze herbekommt. Bei Michael Niavarani betet der Weihnachtsmann Richtung Mekka und Viktor Gernot ist in bestem böhmischen Akzent „der vierte Heilige-Drei-König“.

Anschließend um 21.05 Uhr erzählt Gery Seidl in seinem Programm „Aufputzt is“, wie Weihnachten in seiner sehr seltsamen Familie abläuft. Um 22.10 Uhr folgt schließlich „Heinz Marecek: Ein Fest des Lachens – Weihnachten einmal anders“. In der Aufzeichnung aus der Burg Perchtoldsdorf 2017 zeigt der Schauspieler und Kabarettist, wie man Weihnachten ohne Stress, dafür lustig-ironisch angehen kann.

