Korosec ad Novak/Taucher: Heizkostenzuschuss muss wieder eingeführt werden

Bei den Ärmsten der Armen darf nicht gespart werden – Teuerung muss abgefedert werden

Wien (OTS) - „Vor allem angesichts der aktuellen Situation ist es notwendig, dass der Heizkostenzuschuss in Wien wieder eingeführt wird“, so die Sozialsprecherin der Volkspartei Wien Gemeinderätin Ingrid Korosec in einer Reaktion auf die heutige Aussendung von SP-Klubobmann Josef Taucher und SP-Gemeinderätin Barbara Novak.

Gerade jetzt seien wieder viele Wienerinnen und Wiener angesichts der hohen Heizkosten und der Auswirkungen der Pandemie auf eine entsprechende Unterstützung angewiesen. Die damals rot-grüne Stadtregierung habe den Heizkostenzuschuss für tausende Menschen 2013 jedoch gestrichen. „Aber klar ist: Es darf nicht bei den Ärmsten der Armen gespart werden! Für viele einkommensschwache Haushalte ist eine warme Wohnung nicht selbstverständlich. Daher gilt es die Teuerung durch einen Heizkostenzuschuss abzufedern“, so Korosec.

Die Volkspartei fordere daher einmal mehr die Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses in Wien. „Auch im Gemeinderat am kommenden Montag werden wir einen neuerlichen Antrag einbringen, mit der Forderung einen Heizkostenzuschuss von 300 Euro als Geldleistung an die bedürftigen Wienerinnen und Wiener, welche Ausgleichszulagenbezieher sind, auszubezahlen“, so Korosec abschließend. Die Maßnahmen der „Wiener Energieunterstützung“ sollen parallel dazu als nachhaltige Unterstützung zur Senkung der Energieausgaben in einkommensschwachen Haushalten weiterhin durchgeführt werden.

