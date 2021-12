FP Kohlbauer/Bertassi: Großbaustellen machen kein Grätzel klimafit

Türkise auf Seiten der rot-grünen Autohasser

Wien (OTS) - Als scheinheilig und verlogen bezeichnet Mariahilfs Bezirksparteiobmann Kohlbauer die Argumente des SPÖ-Bezirksvorstehers, das Grätzel in der Rahlgasse zu einem „klimafitten Grätzel“ umgestalten zu wollen. „Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes soll hier ein gesamter Straßenzug aufgerissen, umgestaltet und in eine Großbaustelle verwandelt werden“, ärgert sich Kohlbauer.

Da eine vergangene Bürgerbeteiligung keinen Änderungswunsch der Anrainer ergeben und der letzte Umbau zu wenige Parkplätze gekostet hat, wollen die linken Auto-Hasser das Projekt wieder neu aufleben lassen. „Jetzt sollen auch noch die ideologisch gedrillten Kinder der AHS-Rahlgasse als Mittel zum Zweck in das Projekt miteinbezogen werden“, erklärt Kohlbauer den linken Schulterschluss zu einer neuen Steuergeldverschwendung.

Als besonders tragisch bezeichnet Mariahilfs FPÖ-Bezirksrat Yves Bertassi den Umstand, dass die Volkspartei in Mariahilf dieses gesamte Vorhaben mitträgt. „Die Türkisen sind somit Mittäter beim linken Auto-Hass und Parkplatzklau im Bezirk.“

Abschließend halten die beiden Freiheitlichen fest, dass die FPÖ die einzige Partei der Vernunft ist, die sich nicht an der Steuergeldvernichtung auf Kosten der Autofahrer und Anrainer beteiligt.



