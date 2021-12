Novak/Taucher: In Wien soll niemand im Dunkeln sitzen und frieren

Nach der europaweit historischen Explosion der Energiepreise soll die Wiener Energieunterstützung geprüft und angepasst werden.

Wien (OTS/SPW-K) - In den letzten Wochen haben die meisten Energiedienstleister auf Grund der gestiegenen Beschaffungskosten ihre Preise erhöht beziehungsweise Kund*innen sogar gekündigt. Der österreichische Gaspreisindex ist im Dezember 2021 gegenüber dem Dezember des Vorjahres um 515% höher und stellt einen historischen Preisanstieg dar. Die Stadt Wien will den Menschen bei dieser finanziellen Belastung helfen: " Mit der Wiener Energieunterstützung haben wir ein Instrument um Menschen zielgenau und treffsicher zu helfen. Wir wollen aufgrund der Preisexplosion prüfen ob zusätzliche finanzielle Mittel für die Energieunterstützung nötig sind und diese zur Verfügung stellen. Denn in Wien soll niemand im Dunkeln sitzen und frieren!" sagt SP-Gemeinderätin Barbara Novak.

Hilfe bei Zahlungsrückständen

Die Wiener Energieunterstützung ist ein Vorzeigeprojekt, das einfach und unbürokratisch hilft: " Bei Energiekostenrückständen bzw. Zahlungsunfähigkeit kann jede Wienerin und jeder Wiener Hilfe in Anspruch nehmen. Zusätzlich hat der städtische Energieanbieter Wien Energie eine eigene Ombudsstelle für soziale Härtefälle eingerichtet und es gibt Beratungsangebote für Menschen, die Probleme bei der Zahlung ihrer Energierechnung haben. Dabei greifen wir Menschen unter die Arme und finden auf die jeweilige finanzielle Situation angepasste Lösungen", so SP-Klubchef und Energiesprecher Josef Taucher.

Vor dem Anstieg der Energiepreise wurden im Doppelbudget für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 6 Millionen Euro für die Wiener Energieunterstützung beschlossen. Ein Antrag auf Prüfung und Anpassung der aktuellen Finanzmittel wird am Montag von SPÖ und NEOS im Gemeinderat eingebracht.

