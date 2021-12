SPÖ unterstützt Initiative #YesWeCare: „Starkes Zeichen der Solidarität mit Gesundheitspersonal“

Medizinisches Personal leistet Tag für Tag Übermenschliches – Untragbar, dass Gesundheitspersonal Opfer von Angriffen wird

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto #YesWeCare findet am Sonntag, 19. Dezember 2021, um 18.30 Uhr in Wien eine Veranstaltung zum Gedenken an die 13.000 Corona-Toten sowie als Zeichen der Solidarität mit dem Gesundheitspersonal statt. Die SPÖ unterstützt die Initiative #YesWeCare. „Das ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit dem Gesundheitspersonal, das Tag für Tag Übermenschliches leistet. Gerade in Krisenzeiten ist ein sichtbares und friedvolles Zeichen des Zusammenhalts besonders wichtig“, betonen SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. ****

„Das Gesundheitspersonal hat schon vor der Pandemie unglaublich viel geleistet. Mit Corona sind der Druck und die Belastung nochmals um ein Vielfaches gestiegen. Es sind die Ärzt*innen und Pfleger*innen und alle, die im Gesundheitsbereich tätig sind, die tagtäglich unter schwierigsten Bedingungen Übermenschliches leisten und die einen unverzichtbaren Teil zum Funktionieren unserer Gesellschaft beitragen. Ihnen gebührt unser aufrichtiger Dank!“, so Rendi-Wagner. Deutsch verweist darauf, dass Ärzt*innen und Pfleger*innen immer öfter auch Opfer von Bedrohungen und Attacken werden: „Es ist untragbar, dass das Gesundheitspersonal Opfer von Angriffen wird! Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass sie zusätzlich zur ohnehin schon enormen Belastung auch noch um ihr Leben fürchten müssen!“

Bei der Veranstaltung sind Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und das Tragen einer FFP2-Maske einzuhalten. Den Teilnehmer*innen wird auch empfohlen, sich vorher zu testen.

SERVICE: Alle aktuellen Informationen zur Initiative finden Sie unter: https://yes-we-care.at/ (Schluss) lp/bj

