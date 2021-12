15 Jahre riz up Beratungsbüro St. Pölten

LR Danninger: „Ein professionelles Service für alle, die gründen und wachsen wollen"

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die niederösterreichischen Gründerinnen und Gründer sind die Arbeitgeber von morgen, daher ist mir ihre individuelle Unterstützung sehr wichtig! Unsere Gründer-agentur riz up bietet hier in St. Pölten mit einem eigenen Beratungsbüro ein professionelles Service für alle, die gründen und wachsen wollen!“ freut sich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger über das Jubiläum in St. Pölten. „Über 1.500 Beratungen waren es in diesem Jahr bereits für und mit den Gründerinnen und Gründern der Stadt und dem Bezirk St. Pölten. Wir freuen uns, dass das riz up Service so gut angenommen wird“, so Landesrat Danninger.

Das riz up Beratungsbüro St. Pölten ist Teil des Wirtschaftszentrums, im Haus B befindet sich nicht nur das Beratungsbüro, sondern auch ein eigener Seminarraum. Dieser Seminarraum wurde gemeinsam mit Studierenden der New Design University so konzipiert, dass er für verschiedene Anlässe, wie Schulungen, Beratungen, Netzwerktreffen, genutzt werden kann.

„Das riz up Team St. Pölten steht kostenlos für Beratungen und Coachings sowie Webinare und Seminare zu vielen betriebswirtschaftlichen Themen, von Businessplan bis Marketing, von Vertrieb bis Verkauf zur Verfügung.“, informiert riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt. Das Angebot wird laufend erweitert, viele Services werden sowohl live als auch online angeboten.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at.

