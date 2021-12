GrECo tritt weltweitem Netzwerk für Kreditmanagement bei

Dieses weltweit führende Netzwerk an Spezialisten ermöglicht die Beratung der Klienten in mehr als 60 Ländern, mit zentraler Steuerung, ganz nach Klientenwunsch Lisbeth Lorenz, Group practice Leaderin für Credit, Political Risks &Surety bei GrECo 1/3

Gerade in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind starke „familiäre“ Verbindungen immens wichtig, um die Entwicklung im Kreditversicherungs- und Forderungsmanagement weiterhin aktiv voranzutreiben Friedrich Neubrand, CEO GrECo Gruppe 2/3

Wir freuen uns, dass wir mit unseren Möglichkeiten das Spektrum für international tätige österreichische Unternehmen in Fragen des Kreditmanagements erweitern können Markus Moritz, Geschäftsführer km credit consulting 3/3

Wien (OTS) - Der Beitritt zur internationalen Kreditmanagementvereinigung ICBA ermöglicht GrECo den Zufgriff auf das weltweite Knowhow der führenden Kreditversicherungsspezialisten. Der deutsche Spezialmakler km credit consulting, ebenfalls Partner von ICBA, wird ab sofort gemeinsam mit GrECo am österreichischen Markt bei der Beratung von multinationalen Klienten auftreten.

Die km credit consulting gmbh strukturiert und begleitet multinationale Kreditversicherungsprogramme und Finanzierungslösungen. Sie gehört seit 2020 zur deutschen Ecclesia Gruppe, die mit 13,33 % am Familienunternehmen GrECo beteiligt ist.

„ Gerade in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind starke „familiäre“ Verbindungen immens wichtig, um die Entwicklung im Kreditversicherungs- und Forderungsmanagement weiterhin aktiv voranzutreiben“ , so Friedrich Neubrand, CEO der GrECo Gruppe. In der Kooperation mit dem Team der km credit consulting kann GrECo seine Kräfte in den Themen Kreditversicherung und Forderungsmanagement weiter intensivieren. Diese Partnerschaft verschafft GrECo entscheidende Vorteile für sein internationales Klientel.

GrECo und km credit consulting arbeiten mit den wichtigsten Anbietern von Delkrederelösungen zusammen, km credit consulting ist zudem Partner der International Credit Brokers Alliance, ICBA. „Dieses weltweit führende Netzwerk an Spezialisten ermöglicht die Beratung der Klienten in mehr als 60 Ländern, mit zentraler Steuerung, ganz nach Klientenwunsch“ , erläutert Lisbeth Lorenz, Group Practice Leaderin für Credit, Political Risks & Surety bei GrECo. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren Möglichkeiten das Spektrum für international tätige österreichische Unternehmen in Fragen des Kreditmanagements erweitern können“ , ergänzt Markus Moritz, Geschäftsführer der km credit consulting.

Durch seine Spezialisierungsstrategie fokussiert sich GrECo auf die individuellen Bedürfnisse von unterschiedlichen Branchen und bietet seinen Klienten maßgeschneiderte Lösungen und ein einzigartiges Spezialistenteam. Dazu zählen 7 ExpertInnen für Kreditversicherung in Wien. Sie werden nun gemeinsam mit km credit consulting Deckungskonzepte für die führenden österreichischen Industrieunternehmen entwickeln und implementieren, die auf die individuelle Strategie im Kreditmanagement der weltweit tätigen Unternehmen ausgerichtet sind.

Über GrECo

GrECo ist der führende österreichische Risiko- und Versicherungsmanager für die Industrie, den Handel und den öffentlichen Sektor und in jedem Bundesland mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind ein zentrales Element der umfassenden Dienstleistung und ein großes Plus gegenüber anderen Maklern. Das unabhängige, familiengeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien und beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter, davon rund 360 in Österreich.

Über km credit consulting

Die km credit consulting GmbH fokussiert sich seit ihrer Gründung im Jahr 2009 mit ihren 23 Mitarbeitenden auf die weltweite Begleitung von multinationalen Großunternehmen, die im Bereich der Absicherung, Finanzierung und dem Eigenmanagement der Lieferantenkredite auf Expertise eines Fachmaklers und -beraters setzen. Seit 2020 gehört die km credit consulting zur Ecclesia Gruppe. Die Dienstleistungen im Kreditmanagement fasst die Gruppe unter der Marke Ecclesia Credit zusammen. Unter diesem Namen arbeiten die rund 70 Kreditexpertinnen und -experten der zur Ecclesia Gruppe gehörenden Unternehmen km credit consulting, CFG Finance Gruppe, deas Deutsche Assekuranzmakler und SCHUNCK GROUP. Die Ecclesia Gruppe bildet mit mehr als 2.000 Beschäftigten und einem platzierten Prämienvolumen von 2,4 Milliarden Euro p. a. den größten deutschen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen.

Über ICBA

Die International Credit Brokers Alliance ist ein Verbund an Kreditversicherungs-Spezialmaklern in mehr als 60 Ländern und wird durch mehr als 600 Maklerexperten repräsentiert. Gegründet im Jahr 1999, arbeitet dieser Zusammenschluss an Fachmaklern mit exklusiven Repräsentanten, die die Betreuung ausländischer Tochtergesellschaften sicherstellen, eine exzellente Servicequalität garantieren und Zugang zum globalen Versicherungsmarkt gewähren.

Rückfragen & Kontakt:

GrECo International AG | Elmargasse 2-4 | 1190 Wien | www.greco.services

Mag. Judith Fleck | T +43 5 04 04 140 |

M +43 664 88 38 05 09 |

E j.fleck @ greco.services