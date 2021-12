AVISO: Montag, 20.12., 11:00, Sportministerium - PK: Kraftpaket „Dream Teams“ für Frauenligen

Wien (OTS) - Wir laden Vertreter:innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz mit Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler am 20.12.2021 um 11 Uhr in die Radetzkystraße 2, 1030 Wien, ein. Thema ist der Startschuss für die neue Förderschiene „Dream Teams“: Ziel dieses Kraftpakets für die Frauenligen ist es, Top-Vereine in acht Mannschaftssportarten durch substanzielle, zielgerichtete Förderungen dabei zu unterstützen, ihren Professionalisierungsgrad signifikant zu steigern.

Teilnehmer:innen:

Werner Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Isabel Hochstöger, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball im ÖFB, Team-Managerin des Frauen-Nationalteams

Liu Jia, ASKÖ Linz Froschberg, sechsfache Olympiateilnehmerin im Tischtennis

Monika Stefanoska, MAG Fivers, Nachwuchs-Nationalteamtrainerin im Handball





Wir ersuchen um Anmeldung unter kommunikation@bmkoes.gv.at

Der Zutritt für Medienvertreter:innen ist ausschließlich unter Einhaltung der 2-G+-Regel (geimpft oder genesen UND PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden) möglich.

Sportministerium - PK: Kraftpaket „Dream Teams“ für Frauenligen

Datum: 20.12.2021, 11:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Festsaal

Radetzkystraße 2, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Manfred Behr

Sport-Pressesprecher des Vizekanzlers und Sportministers Werner Kogler

+43 664 3976684

manfred.behr @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at