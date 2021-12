Coway präsentiert Smart Home-Innovationen für gesünderes Wohnen auf der CES 2022, vor Ort und virtuell

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Coway präsentiert auf der CES 2022 und durch ein virtuelles Online-Erlebnis seine Vision für ein besseres Leben durch Innovationen im Bereich gesundheitsfördernder Haushaltsgeräte.

- Die Premiumserie Cowaymega mit Airmega und Bidetmega wird auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt vorgestellt.

Coway Co., Ltd, „The Best Life Solution Company", kündigte heute an, dass das Unternehmen seine neuesten Innovationen im Bereich gesundheitsfördernder Haushaltsgeräte auf der CES 2022 in Las Vegas vorstellen wird. Coway lädt die Besucher der CES 2022 ein, zur Venetian Expo, Stand #52509, in Las Vegas zu kommen, oder den virtuellen Standort des Unternehmens, die ‚CES 2022 Coway Marken-Website' zu besuchen, um seine Innovationen bequem von zu Hause aus zu erkunden.

Die von der Consumer Technology Association veranstaltete CES ist die weltweit einflussreichste jährliche Technologiemesse, auf der die Aussteller ihre neuesten Innovationen der Öffentlichkeit vorstellen.

Unter dem Motto We innovate for your better life, stellt Coway seine Vision für das Haus der Zukunft vor und zeigt, wie Technologien der nächsten Generation unseren Alltag noch komfortabler machen. Um einen Einblick in die Zukunft der Heimtechnologie zu geben, wird Coway seine innovativen Wasserreiniger, Luftreiniger und Schlafprodukte vorstellen, die unser Leben verbessern.

Die Ausstellung umfasst vier Hauptbereiche: „Intelligente Schlaflösung", „Noble", „Icon" und „Airmega". Sie alle zeigen, wie die innovativen Technologien von Coway Matratzen, Wasserreiniger, Luftreiniger und Bidets neu definieren. Die Airmega-Zone wird die hochwertige, preisgekrönte Produktreihe der in Europa erhältlichen Airemga-Luftreiniger wie Airmega Mighty (AP-1512HH), Airmega 150 (AP-1019C) und Airmega Jet (AP-1220B) präsentieren.

Wer nicht vor Ort ist, kann den Coway-Stand auf der CES über die ‚CES 2022 Coway Marken-Website' virtuell besuchen. Auf der digitalen Plattform werden ausgestellte Produkte und Coway X BTS-Inhalte zu sehen sein, und sie bietet Zugang zu Veranstaltungen vor Ort. Für Presse, Geschäftspartner und Besucher sind auch Vorregistrierungen für Standführungen und Meetings möglich.

WO: Venetian Expo Stand #52509, und online auf der CES 2022 Coway Marken-Website

PRESSEMAPPE: Coway-Pressemappe

„Es ist uns eine Ehre, unsere neuesten Smart-Home-Innovationen, die auf 32 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wasser, Luft und Design basieren, auf der CES 2022 vorzustellen. Wir hoffen, dass diese einen Einblick in das Potenzial von Coways Life-Lösungen geben, die unseren zukünftigen Alltag gestalten können", so Rodney Ryu, Managing Director von Coway Europe B.V.

Seit seiner internationalen Expansion nach Europa in den 2000er Jahren hat Coway branchenführende Luftreiniger eingeführt, die den Lebensstil der Europäer zu Hause noch gesünder machen. Im Jahr 2021 errichtete das Unternehmen seinen regionalen Hauptsitz‚ Coway Europe B.V.' in Amstelveen, Niederlande, und brachte die Premium-Linie Airmega auf den europäischen Markt. Diese Produktreihe umfasst die auf der CES ausgestellten Produkte Airmega Jet (AP-1220B)*, Airmega Mighty (AP-1512HH)** und Airmega 150 (AP-1019C)***, die international für ihre fortschrittliche Leistung und ihr innovatives Design bekannt sind. Der nächste Schritt von Coway Europe ist die Markteinführung von Unterbau-Wasserreinigern, die ideal für die europäische Umgebung sind und über eine erstklassige Reinigungstechnologie verfügen.

* Airmega Jet(AP-1220B) mit revolutionärer MegaJet™ Technologie auf Platz 1 beim renommierten schwedischen Produkttestlabor Testfakta

**Airmega Mighty (AP-1512HH) mit Ionisator wurde vom Wirecutter der New York Times 7 Jahre in Folge als beste Wahl ausgezeichnet

***Airmega 150(AP-1019C), wurde für seine Wartungsfreundlichkeit mit drei internationalen Designpreisen ausgezeichnet - iF Design Award, Good Design Award und IDEA Award

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

