Erfolgsstory ZWEI UND MEHR: Land Steiermark verlängert Zusammenarbeit mit COPE

Die Content-Marketing-Agentur überzeugte erneut bei der Ausschreibung des Landes Steiermark und produziert für weitere drei Jahre das ZWEI und MEHR-Steirische Familienmagazin.

Wien/Graz (OTS) - Seit 2017 zeichnet die COPE Content Performance Group bereits für Konzeption, Redaktion, Produktion und Vertrieb des ZWEI und MEHR-Steirischen Familienmagazins verantwortlich. Im Vordergrund stehen dabei – nach wie vor – vor allem Diversität, Service und eine große Vielfalt an Themen, die Familien in der Steiermark bewegen und unterstützen. Die Freude über die weitere Zusammenarbeit ist groß.

" Es ehrt uns sehr, dass wir mit unserem Kunden, dem Land Steiermark, weiterhin das ZWEI und MEHR-Magazin publizieren dürfen. Unser Qualitätsanspruch ist unverändert hoch, und gemeinsam mit dem Land Steiermark möchten wir das Magazin so gestalten, dass es einen realen Mehrwert für steirische Familien bietet. Alle Familien sollen darin nützliche Informationen finden, niemand soll ausgegrenzt werden. Diversität, Barriere-Armut und Gender-Gerechtigkeit werden im Magazin weiterhin eine große Rolle spielen. Wir sind ausgesprochen stolz, ein Teil dieses Projektes zu bleiben, und freuen uns, dass die Reise mit dem ZWEI und MEHR-Steirischen Familienmagazin weitergeht. "

Eva Maria Kubin, MA, CEO COPE Content Performance Group

Ein Magazin mit viel Service für steirische Familien

Der Kern des Magazins, das viermal jährlich erscheint, sind stets aktuelle Familienthemen, wertvolle Angebote und Tipps sowie pädagogisch-psychologisch untermauerte Beiträge, Reportagen und Expertisen. Einfache Sprache und diversitätssensible Gestaltung bedienen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensrealitäten der Familien. Ferner zeichnet das Magazin dadurch aus, dass es in seiner Gesamtheit den Richtlinien von Barriere-Armut, Inklusion sowie Gender-Gerechtigkeit entspricht. Es richtet sich an Alleinerziehende ebenso wie an Patchwork-, Regenbogen-, Mehrgenerationenfamilien und Familien mit besonderen Bedürfnissen. Dabei will das Magazin eine kostengünstige Teilhabe an Aktivitäten, die die Familien stärken, ermöglichen.

“ Die COPE Group hat uns mit ihrem Konzept, der Gestaltung, Kreativität und Sensibilität für die Zielgruppen erneut überzeugen können. Die Freude über die weitere Zusammenarbeit für die nächsten Jahre ist auch ganz auf unserer Seite. Gemeinsam möchten wir der Vielfalt von Familien und Familienaufgaben wie auch den damit verbundenen Bedürfnissen weiterhin Rechnung tragen und ein verlässlicher, informativer und aktueller Begleiter im Familienalltag sein. ”

Mag.a Alexandra Nagl, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Leiterin der Fachabteilung Gesellschaft

Zahlreiche Auszeichnungen für das Familienmagazin

Der Erfolg der letzten Jahre spiegelt sich auch in den zahlreichen internationalen und nationalen Preisen für das Magazin in unterschiedlichsten Kategorien für Text, Konzept, Design oder als „Educational Guide“ wider. Allein 2021 hat das ZWEI und MEHR-Steirische Familienmagazin Gold bei den Galaxy Awards, Gold bei den Fox Awards, Silber bei den Mercury Awards und Bronze bei den Astrid Awards gewonnen.

