Grüne Wien/Stark, Seitz: Nein zur Zerstörung von Grünraum in der Venediger Au!

Wien (OTS) - „Die SPÖ stößt mit dieser Nacht- und Nebelaktion nicht nur viele Menschen vor den Kopf, indem sie einen wertvollen innerstädtischen Grünraum mit vielen Bäumen verbaut, sie zerstört auch ein niederschwelliges Sportangebot für Vereine und wenig privilegierte Kinder und Jugendliche, denn für die alte Jugendsportanlage gibt es ja keinen Ersatz,“ kommentiert der grüne Bezirksvorsteher-Stellvertreter Bernhard Seitz die heute bekannt gewordenen Pläne für eine neue Sport & Fun Halle in der Venediger Au, einem Park mitten in der Leopoldstadt.

Seitz weiter: „Die SPÖ verbaut ein Stück des Bezirks ohne Information oder gar Einbindung der Bevölkerung oder der dafür gewählten Bezirksvertretung. Sie will wieder einmal das machen, was sie am besten kann: Rücksichtslos betonieren. Die Halle fügt sich außerdem in eine Reihe von planlosen Bausünden der SPÖ am und um den Praterstern ein.“

„Im Juni 2020 erst wurde das „Leitbild Grünräume“ vom Gemeinderat beschlossen. Die Venediger Au ist darin als geschützte Zone, die nicht einfach verbaut werden darf, festgelegt. Dass die rot-pinke Stadtregierung nicht einmal eineinhalb Jahre nach dem Beschluss bereits darauf pfeift, ist ein Alarmsignal,“ warnt der Planungssprecher der Grünen Wien, Kilian Stark. „In Zeiten des Klimawandels wirkt sich jeder Quadratmeter versiegelte Fläche negativ auf die Lebensqualität der Anrainer:innen aus. Mit dieser Politik kann das in Sonntagsreden hochgehaltene Ziel „den Grünraumanteil Wiens zu erhalten“ nie erreicht werden,“ erklärt Stark. Er fordert die Stadtregierung auf: “Lasst den Worten Taten folgen!"

“Abgesehen davon, dass damit wertvoller unversiegelter Grünraum mit vielen Bäumen verloren geht, wird auch die Jugendsportanlage Venediger Au zerstört. Damit geht die SPÖ wieder einmal den Weg des geringsten Widerstandes, anstatt eine bisher schon versiegelte Fläche - etwa beim Stadion - sinnvoller als bisher zu verwenden“, so Seitz abschließend.

