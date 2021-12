KORREKTUR: AVISO: Livestream zur Dekretverleihung Geschäftsführung & Kuratorium „Mauthausen Memorial“

Freitag, 17. Dezember 2021, 12 Uhr, Bundesministerium für Inneres

Wien (OTS) - Im Untertitel und Text muss es richtigerweise heißen:

"Am Freitag, den 17. Dezember 2021" und nicht Montag.

Am Freitag, den 17. Dezember 2021, um 12 Uhr, findet die Dekretverleihung an die neue Geschäftsführung, sowie an das neue Kuratorium (Aufsichtsrat) des „Mauthausen Memorial“ unter Teilnahme von Innenminister Gerhard Karner, Hermann Feiner, Leiter der Sektion IV im BMI und Kuratoriumsvorsitzender des Mauthausen Memorial sowie Barbara Glück, Direktorin des Mauthausen Memorial, im Innenministerium statt. Die Verleihung wird mittels Livestream auf der Facebook-Seite des BMI übertragen.

Ort: Bundesministerium für Inneres, Festsaal, Herrengasse 7, 1010 Wien

Link zur Facebook-Seite des BMI: www.facebook.com/innenministerium

