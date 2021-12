SOS Mitmensch: Eil-Appell mit 7.400 Unterschriften für Visum für afghanische Forscherin übergeben

Aufruf an Außenminister Schallenberg: Astronomin aus misslicher Lage befreien!

Wien (OTS) - SOS Mitmensch hat dem Außenministerium heute mehr als 7.400 Unterschriften für ein sofortiges Visum für die afghanische Astronomin Amena Karimyan übergeben. Außenminister Alexander Schallenberg wird von den Unterzeichner*innen dazu aufgerufen, die Forscherin umgehend aus der misslichen Lage zu befreien, in die sie durch eine nicht eingehaltene Visumszusage Österreichs geraten ist.

„Österreich redet gerne von Frauenrechten und schlägt dann einer jungen afghanischen Frauenrechtlerin trotz einer schriftlichen Visumszusage einfach die Türe vor der Nase zu. Das geht nicht. Amena Karimyan darf keinen Tag länger im Stich gelassen werden“, fordert Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, den Außenminister zum Handeln auf.

SOS Mitmensch verweist auf einen offiziellen Schutzbrief, den die afghanische Forscherin erhalten hat, in dem schriftlich niedergelegt ist, dass für sie ein Visum „abholbereit“ in der österreichischen Botschaft in Islamabad liegen würde. „The Austrian Embassy in Islamabad certifies that Mrs. Amena Karimyan is Afghan citizen. A Visa for entry into Austria is ready for collection at the Austrian Embassy Islamabad. The said person and his property-rights and interests are under protection of the Austrian Embassy”, lautet der englische Originaltext des “Letter of protection”.

SOS Mitmensch ruft den Außenminister und die gesamte Bundesregierung dazu auf, Amena Karimyan rasch nach Österreich zu holen. „Unser Land sollte stolz darauf sein, eine solche mutige Forscherin und Frauenrechtsaktivistin, die trotz schwierigster Bedingungen so viel aufgebaut hat, hier empfangen zu können. Das offizielle Österreich steht Amena Karimyan in der Pflicht“, so die Menschenrechtsorganisation.

