ECCNET.EU: Neue europäische Informationsdrehscheibe für Verbraucher

Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren bietet umfassende Infos und Leitfäden zu aktuellen Verbraucherthemen

Wien (OTS) - Seit 16. Dezember 2021 finden europäische Verbraucherinnen und Verbraucher auf der erweiterten Website www.eccnet.eu des Netzwerks der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) auch Antworten auf Fragen zu Verbraucherrechten und Konsumentenschutzansprüchen. Ein internationales Team aus ECC-Mitgliedern der Niederlande, Irland, Schweden, Italien, Zypern und Deutschland hat umfassende Informationen zu wichtigen Konsumentenfragen zusammengestellt, mit denen europäischen Verbraucher derzeit konfrontiert sind. Diese neue benutzerfreundliche digitale Plattform soll Konsumentinnen und Konsumenten mit hilfreichen Auskünften als Leitfaden für Verbraucherschutzrechte in der Europäischen Union zur Seite stehen.

Das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren bietet Konsumentinnen und Konsumenten Unterstützung zu Verbraucherrechtsfragen, wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums einkaufen oder reisen. Die neue Website, die im vergangenen Jahr in gemeinsamer Arbeit erstellt wurde, gibt praktische Hinweise, wie Konsumenten ihre Verbraucherrechte wahrnehmen können und an wen sie sich wenden können, wenn etwas schief läuft.

Das gesamte ECC-Netzwerk sowie die nationalen Europäischen Verbraucherzentren helfen bei Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen nach grenzüberschreitenden Geschäften und versuchen eine außergerichtliche Lösung zu finden. Falls erforderlich, setzen sie sich auch direkt mit den Unternehmen in Verbindung und sorgen dafür, dass Konsumentinnen und Konsumenten fachkundige Unterstützung in ihrer Muttersprache erhalten.

Neben einer Fülle von Informationen finden Verbraucherinnen und Verbraucher auf www.eccnet.eu auch die Kontaktdaten aller Europäischen Verbraucherzentren – einschließlich der EWR-Länder Norwegen und Island – an die sie sich mit Fragen oder Beschwerden bei grenzüberschreitenden Geschäften wenden können.

SERVICE:

Verbraucher können die europäische Website hier aufrufen: www.eccnet.eu

Kontaktdaten der örtlichen Europäischen Verbraucherzentren: www.eccnet.eu/contact-your-local-ecc

Aktuelle Informationen auf dem Twitter-Kanal: www.twitter.com/ECC_web

Rückfragen & Kontakt:

Europäisches Verbraucherzentrum (EVZ)

Pressestelle

0664/2314481

presse @ europakonsument.at

www.europakonsument.at