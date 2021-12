Wien Holding: Neuer Geschäftsführer für Urban Innovation Vienna

Mag. Dominic Weiss verstärkt Geschäftsführung und leitet ab 2022 die Urban Innovation Vienna (UIV) gemeinsam mit bisherigem Geschäftsführer Claus Hofer

Wien (OTS/RK) - Im September 2021 hat die Wien Holding die Ausschreibung für die Geschäftsführung der Urban Innovation Vienna (UIV) gestartet. Die Ausschreibung wurde notwendig, da einer der bisherigen Geschäftsführer, Dr. Eugen Antalovsky, in den Ruhestand treten wird. Die Ausschreibung ist gemäß Stellenbesetzungsgesetz des Bundes erfolgt und wurde über das Personalberatungsunternehmen Granat Executive Search abgewickelt. Die Bewerbungsfrist endete im Oktober 2021. Jetzt ist auch die Hearing-Phase abgeschlossen und die Entscheidung über die künftige Geschäftsführung ist gefallen: Mit Jahresbeginn wird Dominic Weiss das Unternehmen gemeinsam mit Dr. Claus Hofer leiten, der seit acht Jahren als Geschäftsführer für die UIV erfolgreich tätig ist.

Urban Innovation Vienna ist Wiens Kompetenzzentrum für städtische Zukunftsfragen. Das Team analysiert und erarbeitet im Dialog mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Forschung innovative Strategien zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, mit denen Metropolen konfrontiert sind. Im Austausch mit internationalen Partner*innen bietet das Unternehmen Wiener Know-how für kreative Lösungen und zugleich Lernmöglichkeiten aus vielfältigen Erfahrungen und Fortschritten anderer Städte und macht dieses Wissen in Wien verfügbar.

Aus dem Unternehmen in das Geschäftsführungsteam

„Die Urban Innovation Vienna ist für die Stadt Wien ein ganz besonders wichtiges Unternehmen. Es ist unsere Denkfabrik, in der wir die Zukunftsstrategien für ein nachhaltiges und lebenswertes Wien in jeder Hinsicht entwickeln. Mit seiner Kompetenz, seiner ausgezeichneten Expertise, seiner großen Erfahrung und seiner ausgezeichneten Vernetzung wird Dominic Weiss gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Claus Hofer das Unternehmen auf einer fundierten Basis weiterentwickeln und in die Zukunft führen“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Mit Dominic Weiss steigt eine Führungskraft in das Geschäftsführungsteam der UIV auf, die aus dem Unternehmen selbst kommt. Er ist bereits seit 2013 für die UIV tätig, unter anderem als erfolgreicher Leiter der Smart City Wien Agentur sowie als Leiter der Initiative Digital City Wien. Die Bestellung von Dominic Weiss freut mich ganz besonders, weil sie auch zeigt, dass die Ausbildung von Führungskräften in der Wien Holding sehr gut funktioniert und es auch in den eigenen Reihen sehr motivierte, bestens ausgebildete und besonders kompetente Führungspersönlichkeiten gibt“, so Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer.

Dominic Weiss: Beruflicher Werdegang

Dominic Weiss wurde am 26.02.1984 in Linz geboren, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er hat an der Universität Wien Politikwissenschaft studiert und erfolgreich abgeschlossen. Von 2009 bis 2013 war er für die Wirtschaftsagentur Wien tätig, ein Jahr lang im Europe Direct Büro in Wien, anschließend als EU-Fachreferent in Brüssel. Seit dem Jahr 2013 ist er Leiter der Smart City Wien Agentur der Urban Innovation Vienna. Die inhaltlichen Bereiche Smart City, Innovation, Digitalisierung und Internationalisierung wurden unter seiner Verantwortung im Unternehmen verankert. 2016 übernahm er die Prokura sowie die Leitung der Koordinationsstelle MD-OS/PIKT IKT & Digital City Wien Initiative. Bei seiner Tätigkeit für die Smart City Wien Agentur war er Sprecher bei zahlreichen Vorträgen und Lectures und hat eine Vielzahl von Projekten und Prozessen implementiert, wie zum Beispiel die Projekte Digitale/Innovative Messe Wien Neu oder die Digitalisierungsoffensive Generation 65+.

Zur Urban Innovation Vienna: Wiens Denkfabrik für die Zukunft der Stadt

Urban Innovation Vienna (UIV) ist ein Think Tank und Service Provider, der die globalen Trends und Entwicklungen in Wien und anderen Metropolen beobachtet und analysiert. Mit diesem Wissen und Einblick unterstützt die UIV in erster Linie Wiens Verantwortliche aus Politik, Verwaltung und Unternehmen beim Finden innovativer Strategien und Lösungen für die Bewältigung der vielfältigen und komplexen Aufgaben einer Stadt.



Aktuell gliedert sich das Unternehmen in drei Abteilungen: Smart City Agency, Energy Center und Future Cities. Folgende Themenschwerpunkte werden dabei bearbeitet: Smarte Stadtentwicklung und Stadtplanung; Mobilität und Logistik; Klimaschutz, Energieeffizienz und Energieraumplanung; Entwicklung und Management von Metropolregionen; städtische Governance im digitalen Zeitalter; Diversität und Integration in kosmopolitischen Städten; soziale Kohäsion und kommunaler Wohnbau; Partizipation und städtische Demokratie; Städtetourismus als Standortfaktor sowie Städtepolitik als europäische und internationale Agenda.



Das Unternehmen stützt sich auf über die Jahre aufgebaute Kompetenzen und Netzwerke, die als früher getrennt agierende Unternehmen europaforum wien und TINA Vienna entwickelt wurden. Mit der Anfang 2017 vollzogenen Fusion der beiden Unternehmen bietet Urban Innovation Vienna nun ein umfassendes Portfolio an Themen, Kompetenz und Expertise.

