Jahresrückblick 2021: Große TV-Sondersendung des ORF Vorarlberg

Montag, 20. Dezember 2021, 20.15 Uhr, ORF 2 V

Wien (OTS) - Langsam neigt sich das Jahr 2021 dem Ende zu, nur noch wenige Tage sind es bis zum Jahreswechsel. Es ist Zeit, noch einmal auf die turbulenten und spannenden Momente der vergangenen zwölf Monate zurückzublicken. Am Montag, den 20. Dezember, präsentiert der ORF Vorarlberg im Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr die Top-Ereignisse des vergangenen Jahres aus Vorarlberg in einer großen TV-Sondersendung in ORF 2 V. Moderator Thomas Haschberger begrüßt in der 45-minütigen Sendung prominente Gesprächspartner im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Gemeinsam lassen sie die Ereignisse des Jahres aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Chronik, Gesellschaft, Sport und Kultur Revue passieren.

2021 – Erneut ein bewegtes Jahr

Im Jahr 2021 haben sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger wohl mehr Normalität erwartet, als sie schlussendlich bekommen haben. Auch heuer hat es aufgrund von COVID-19 Lockdowns gegeben, die den Alltag der Menschen massiv beeinflusst haben. Im „Vorarlberg heute“-Jahresrückblick spricht Moderator Thomas Haschberger mit dem Gesundheitsexperten Armin Fidler darüber, warum die Corona-Situation im Herbst erneut angespannt war und die Krankenhäuser im Land an ihr Limit gestoßen sind. Politologin und Rechtswissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle analysiert, welche Versäumnisse es in der Corona-Politik der Bundesregierung gegeben hat. Dazu kommen Aufreger aus Vorarlberg, wie beispielsweise die Abhöraffäre innerhalb der Vorarlberger SPÖ oder auch die Diskussionen innerhalb der Landesregierung zur geplanten S 18. Im Jahr 2021 hat es aber auch positive Ereignisse gegeben. Das „Szene Open Air“-Festival in Lustenau war die erste große Veranstaltung nach den Öffnungsschritten im Frühjahr. Organisator Hannes Hagen spricht im „Vorarlberg heute“-Jahresrückblick über die Herausforderungen und Risiken des Musikfestivals. Ebenfalls zu Gast in der Sendung ist Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Bettina Plank, die gemeinsam mit Moderator Thomas Haschberger auf das Sportjahr 2021 zurückblickt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Auch 2021 war aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ein herausforderndes Jahr. Das Team des ORF Vorarlberg hat für die große Jahresrückblicksendung die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19, aber auch zahlreiche andere Ereignisse dieses Jahres in den verschiedenen gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen, sportlichen und kulturellen Bereichen kompakt zusammengefasst.“

Gerd Endrich, Zentraler Chefredakteur ORF Vorarlberg: „Der Jahresrückblick bietet den Zuseherinnen und Zusehern einen kompakten und informativen Überblick über die bewegenden Momente, die bedeutendsten Ereignisse sowie das wichtigste Geschehen in Vorarlberg im zu Ende gehenden Jahr 2021.“

