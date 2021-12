„Der Kabarett Spieleabend“ ist zurück! Stefano Bernardin begrüßt Hossa, Rohnefeld, Vitásek und Seberg am 17. Dezember in ORF 1

Außerdem: Das Beste aus „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Spiel, Spaß und Spannung bringt „Der Kabarett Spieleabend“ am Freitag, dem 17. Dezember 2021, in ORF 1, wenn Stefano Bernardin um 20.15 Uhr zu einer vorweihnachtlichen neuen Ausgabe lädt: Diesmal treten Tereza Hossa und Andreas Vitásek gegen Claudia Rohnefeld und Gregor Seberg an und geben in sechs lustigen Spielen in den „Disziplinen“ Pantomime, Zeichnen, Erklären & Co. alles, um nicht zu verlieren, und „Meine Band“ sorgt wieder für die musikalische Stimmung. Danach um 21.20 Uhr gibt es bei „Fakt oder Fake – Best of“ das Beste noch nicht Gesehene aus den vergangenen Folgen des Erfolgsformats und um 22.20 Uhr präsentiert Oliver Baier die „Was gibt es Neues? – Highlights 2021“ mit den kuriosesten Fragen, den witzigsten Antworten und verrücktesten „Dingen der Woche“ aus diesem Jahr.

„Der Kabarett Spieleabend“ mit Claudia Rohnefeld, Tereza Hossa, Andreas Vitásek und Gregor Seberg

Stefano Bernardin ist zurück und hat vier Kabarettistinnen und Kabarettisten zum Spielen in sein „Wohnzimmer“ geladen. Tereza Hossa und Andreas Vitásek sowie Claudia Rohnefeld und Gregor Seberg haben sich in vorweihnachtliche Schale geworfen und geben alles: Es wird gesungen, gezeichnet, geraten und pantomimisch dargestellt – bei Weihnachtsfilmen gar nicht so einfach, wie man glauben möchte. Stefano Bernardin hat auch diesmal wieder die sechs großartigen Musikerinnen von „Meine Band“ mitgebracht, die den „besinnlichen“ Abend musikalisch abrunden. Nur die Torte am Schluss bleibt dem Verliererteam auch in dieser Ausgabe nicht erspart.

„Fakt oder Fake – Best of“ um 21.20 Uhr

Bevor es ab 14. Jänner in ORF 1 mit brandneuen Folgen des ORF-1-Erfolgsformats weitergeht, präsentiert Clemens Maria Schreiner dieses Mal das Beste noch nicht Gesehene aus der vergangenen Staffel. Das „Fakt oder Fake“-Team hat eine Überfülle an unfassbaren Videos und überprüfenswerten „Urban Myths“ ausgegraben. Und so blieb noch genug Material über, um eine eigene Sendung draus zu basteln.

„Was gibt es Neues? – Highlights 2021“ um 22.20 Uhr

Oliver Baier hält Rückschau auf die lustigsten und verrücktesten Szenen des ablaufenden Jahres. Da darf der Jogginghosen-Catwalk ebenso wenig fehlen wie sein eigenes Scheitern beim Erklären des „Achillessehnendehners“. Und manchmal uferte eine gewöhnliche Frage, wie die nach dem „Rennbrötchen“, völlig aus …

