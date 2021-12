Divine Soul Yoga schafft den Durchbruch; Aufzeichnungen kehren Alterserscheinungen in menschlichen Zellen mit einer 57%igen Zunahme der Telomerlänge um

New Delhi (ots/PRNewswire) - Wissenschaftler und Forscher auf der ganzen Welt haben in den letzten Jahrzehnten umfangreiche Studien durchgeführt, um zu beweisen, dass Yoga und Meditation die Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen fördern können. Divine Soul Yoga hat jedoch durch die Messung der Telomerlänge einen Quantensprung in der Anti-Aging- und Heilbehandlung vollzogen. Die Telomerlänge ist der Schutzschild in jeder menschlichen Körperzelle, der das biologische Alter des Menschen anzeigt. Das erste Experiment hat gezeigt, dass die Telomerlänge durch die Anwendung des DSY-Programms „Eternal Youth Meditation & Healing" um ca. 57% erhöht werden kann. Die Studie hat gezeigt, dass der biologische Alterungsprozess im menschlichen Körper mit Yoga & Healing verlangsamt werden kann, oder das Alter durch die Erhöhung der Telomerlänge umgekehrt werden kann. Außerdem kann die Zellheilung bei Problemen im Zusammenhang mit dem Alter, der DNA oder sogar der Autoimmunität im Körper helfen.

In einer bahnbrechenden Studie, die mit einer unabhängigen Forschungsagentur durchgeführt wurde, wurden gesunde Personen im Alter von 25-62 Jahren untersucht, die den spirituellen Weg der Heilung, des Yoga und der Meditation mit Divine Soul Yoga in ihren Lebensstil aufgenommen haben, und deren Auswirkungen auf die Telomerlänge. Innerhalb von nur zwei Monaten wurde im Rahmen des DSY-Programms ein Vorher-Nachher-Experiment mit Blutproben durchgeführt, und die Ergebnisse zeigten eine Zunahme der durchschnittlichen Telomerlänge.

Dr. Deepak Mittal, Gründer von Divine Soul Yoga, äußerte sich zu der bahnbrechenden Studie und ihren beeindruckenden Ergebnissen: „Mit unserem Programm „Eternal Youth Meditation and Healing" haben wir eine neue Ära der Hoffnung für die Menschen eingeleitet. In einem ersten Experiment haben wir eine Zunahme der Telomerlänge um ca. 57% als Ergebnis von Yoga und Meditation festgestellt. Es handelt sich um einen bedeutenden Durchbruch, von dem der Einzelne in hohem Maße profitieren wird, da der biologische Alterungsprozess durch Yoga und Heilung verlangsamt oder umgekehrt werden kann. Es wird den Einzelnen befähigen, die Probleme mit der Gesundheit der Zellen zu überwinden und ein gesundes Leben zu führen

Die positiven Ergebnisse der Studie beweisen, dass die menschlichen Zellen geheilt werden können, was auch kritische Probleme wie Krebs, Stress und viele andere Gesundheitsprobleme angehen könnte.

Kontaktaufnahme:

Website www.divinesoulyoga.nl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704277/Telomere_Length.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Frau Nidhi Soni,

E-Mail: nidhi.soni @ sonalika.com / info @ divinesoulyoga.nl,

+91 9779092299