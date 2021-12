myDPD-App mit ÖGVS-Award ausgezeichnet

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) - myDPD, die Paketmanagement-App von DPD Austria (Direct Parcel Distribution Austria GmbH), Österreichs führendem privaten Paketdienst*, die den Paketversand und -empfang bequem, flexibel und schnell möglich macht, wurde kürzlich mit dem ÖGVS-App-Award 2021/22 ausgezeichnet. Im Auftrag der Gesellschaft für Verbraucherstudien wurden insgesamt 390 Apps aus 56 Branchen bewertet – und das von 48.000 User:innen.

Um die Herausforderungen seit Beginn der Corona-Pandemie für die Paket-Kund:innen so unkompliziert wie möglich zu machen und dem veränderten Konsumverhalten hin zu mehr Online-Shopping Rechnung zu tragen, bietet DPD mit der myDPD-App ein Service an, das das Handling rund ums Paket sehr einfach macht. Mit myDPD steht ein Tool zur Verfügung, das eine Vielzahl von Funktionen aufweist – von der Paketverfolgung via Live-Tracking über die Umverfügung bis hin zur Festlegung eines Wunsch-Paketshops. Einer der großen Benefits der App: Man kann Push-Nachrichten empfangen und ist somit noch viel rascher über den Status des Pakets informiert. Zudem haben die Nutzer:innen in ihrem myDPD-Konto immer den mobilen Paketschein zur Hand und findet dort auch eine Auflistung aller Pakete. Informationen über bereits zugestellte Pakete werden automatisch im Archiv gespeichert und sind jederzeit einsehbar.

Zurzeit nutzen insgesamt rund 300.000 Personen die myDPD-Plattform bzw. die zugehörige App auf ihrem Smartphone. Alleine im November dieses Jahres kamen über 15.000 neue Nutzer:innen dazu.

Mit myDPD können Herr und Frau Österreicher, falls sie nicht zuhause sind, das Paket auch ganz einfach an einen der 2.000 DPD Pickup-Standorte – Paketshops oder Paketstationen – schicken lassen und dort bequem abholen.

*KEP Radar, Februar 2021

Rückfragen & Kontakt:

BRUGGER DENGG PR

Dr. Hanna Brugger-Dengg

T 0664 105 31 48

E pr @ bruggerdengg.at