Giorgio Armani setzt auf Upcycling und Recycling (FOTO)

Hamburg (ots) - Ungewohnte Töne einer Mode-Ikone: "Emporio Armani war meiner Meinung nach schon nachhaltig, bevor das Thema so groß wurde", sagt Giorgio Armani im GALA-Interview (Heft 51/2021, ab heute im Handel). "Dazu fügen wir heute konkrete Maßnahmen hinzu, die Verwendung von Upcycling- und Recyclingstoffen." Der 87-jährige Luxusdesigner, für unzählige Stars der Inbegriff von Eleganz, ist Chef eines Imperiums, zu dem unter anderem ein Kaufhaus und ein Fünf-Sterne-Hotel gehören. Vor allem mit der jüngeren Linie seines Hauses, so Armani, wolle er in Zukunft noch mehr "eine verantwortungsvolle Denkweise" fördern.

