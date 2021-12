Bundesliga-Topspiel auf PULS 24: Bayern München vs. VfL Wolfsburg mit Stargast Didi Kühbauer am Freitag um 20:00 Uhr live

PULS 24 zeigt am Freitag um 20:00 Uhr FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg aus der deutschen Fußball-Bundesliga. Stargast im PULS 24-Studio ist der ehemalige Rapid-Trainer Didi Kühbauer.

Wien (OTS) - Tabellenführer Bayern München empfängt den VfL Wolfsburg in der letzten Runde vor der Weihnachtspause in der deutschen Fußball-Bundesliga. PULS 24 zeigt das Duell am Freitag live aus der Allianz Arena. Die Bayern holten den Herbstmeistertitel und im Achtelfinale der UEFA Champions League kommt es zum Schlager mit Österreichs Vertreter FC Salzburg. Der VfL Wolfsburg musste am Dienstag gegen den 1. FC Köln eine 2:3-Heimniederlage hinnehmen und aktuell fehlen vier Punkte auf einen internationalen Startplatz.



Florian Knöchl, Johnny Ertl und Mario Hochgerner berichten live aus der Allianz Arena. Moderator Phillip Hajszan begrüßt in Wien den ehemaligen Rapid-Trainer und Wolfsburg-Legionär Dietmar Kühbauer als Stargast im Studio. Kühbauer coachte seinen Herzensklub Rapid mehr als drei Jahre, wurde zweimal Vizemeister und stand mit den Hütteldorfern zweimal in der UEFA Europa League Gruppenphase. Der 50-jährige Burgenländer kickte während seiner internationalen Karriere von 2000 bis 2002 beim VfL Wolfsburg und wird interessante Einblicke zu den Wolfsburgern geben.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderator: Phillip Hajszan, Experte: Johnny Ertl, Kommentator: Florian Knöchl, Field Reporter: Mario Hochgerner, Stargast: Dietmar Kühbauer



Bundesliga: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

Am 17. Dezember um 20:00 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich



Die deutsche Fußball-Bundesliga live auf PULS 24 HD und in SAT.1 Österreich sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at

