EMPIRE STATE BUILDING FÜHRT IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM BANK STREET COLLEGE OF EDUCATION EINEN KOSTENLOSEN LEHRPLAN FÜR STEAM UND SOZIALKUNDE FÜR SCHÜLER EIN

New York (ots/PRNewswire) - Da das Gebäude im Jahr 2021 90 Jahre alt wird, bietet ein aktualisierter Lehrplan für Gruppenbesuche in der brandneuen Sternwarte neue akademische Anforderungen in den Bereichen Technik, Geschichte, Technologie und Nachhaltigkeit

Das Empire State Building (ESB) gab heute in Zusammenarbeit mit dem Bank Street College of Education seine aktualisierten, interaktiven Unterrichtspläne für den Besuch von Schülergruppen im brandneuen, 165 Millionen Dollar teuren Observatorium, bekannt. Der Lehrplan orientiert sich an den New York State Learning Standards für STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) und Sozialkunde und verfügt über stufengerechte Unterrichtspläne für Grund-, Mittel- und Oberstufenschüler. Die Unterrichtspläne bieten Lernmöglichkeiten vor, während und nach einem Besuch des berühmtesten Gebäudes der Welt und des neu gestalteten Observatoriums.

„Das Bank Street College of Education hat diese aktualisierten Lehrpläne entwickelt, damit der Besuch der digitalen und taktilen Exponate unseres Observatoriums für die Schüler mehr als nur ein touristisches Erlebnis ist", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. „Wir haben schon immer Unterrichtspläne für Schulklassen angeboten, und da wir unser 90-jähriges Bestehen feiern, haben wir das Engagement im Klassenzimmer mit unserem modernen Wunderwerk der Technik und Energieeffizienz aktualisiert."

Lehrer und Schüler werden den neuen Lehrplan nutzen, um etwas über die Konstruktion, den Entwurfsprozess, die Mitarbeiter, die wichtigsten technologischen Elemente und die branchenführende energetische Sanierung des Gebäudes zu lernen. Observatory Experience hat im Dezember 2019 eine 165 Millionen Dollar teure Entwicklung abgeschlossen, die alle Elemente des Programms ergänzt und den Schülern die Möglichkeit bietet, das energieeffiziente Gebäude von unten nach oben zu erleben. Der Unterricht beginnt mit interaktiven digitalen Exponaten im zweiten Stock des Museums und setzt sich fort bis zum Open-Air-Observatorium im 86. Stock.

Die 165 Millionen Dollar teure Renovierung umfasst erstklassige Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität in Innenräumen - wie MERV-13-Luftfilter und aktive bipolare Ionisierung, um das Vertrauen der Besucher zu stärken, und führte dazu, dass das Gebäude als erstes in Nord- und Südamerika mit dem WELL Health-Safety Rating ausgezeichnet wurde.

„Die Exkursionen zum Empire State Building passen perfekt zum pädagogischen Ansatz von Bank Street, der davon ausgeht, dass alle Menschen am besten lernen, wenn sie sich aktiv mit Materialien, Ideen und Menschen auseinandersetzen", so Joy Lundeen Ellebbane, Direktorin für berufliche Weiterbildung bei Bank Street. „Erlebnisse und Lektionen wie diese bieten authentische Gelegenheiten für tiefgreifendes, praktisches Lernen, und wir freuen uns, zum Angebot des Empire State Building beizutragen, insbesondere im Jahr seines 90-jährigen Bestehens."

Der vollständige Lehrplan kann hier eingesehen und heruntergeladen werden. Interessierte Pädagogen können sich an Kai-Ti Kao unter kkao @ esbonyc.com wenden, um weitere Informationen zu erhalten und um Gruppenbesuche zu vereinbaren.

Für weitere Informationen über das Empire State Building besuchen Sie bitte http://www.esbnyc.com

Informationen zum Empire State Building

The Empire State Building, „das berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), steigt 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne auf. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk des Observatoriums, dem einzigen 360-Grad-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, orientiert die Besucher für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr unter www.esbnyc.com. Das Jahr 2021 ist das Jahr des 90-jährigen Bestehens des Gebäudes, das am 1. Mai 1931 offiziell eröffnet wurde. Vom American Institute of Architects zum „Americaʼs Favorite Building" erklärt, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt gekürt und von Lonely Planet zur Nummer 1 unter den New Yorker Attraktionen gekürt, empfängt es jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus aller Welt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem diverse Büromieter wie LinkedIn, Shutterstock und Global Brands Group sowie Einzelhandelsangebote wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Für weitere Informationen und Observatory Experience Tickets besuchen Sie esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, oder TikTok.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das „berühmteste Gebäude der Welt". Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst zum 30. September 2021 10,1 Millionen vermietbare Quadratmeter, davon 9,4 Millionen Quadratmeter in 14 Büroimmobilien, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie etwa 700.000 Quadratmeter im Einzelhandelsportfolio.

Empire State Realty Trust ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz in der bebauten Umwelt und der Nachhaltigkeit, wobei 76 Prozent des förderfähigen Portfolios ENERGY STAR zertifiziert sind und zu 100 Prozent mit erneuerbarem Windstrom betrieben werden. Als erstes kommerzielles Immobilienportfolio in Nord-, Mittel- und Südamerika hat ESRT das evidenzbasierte, von einer Drittpartei verifizierte WELL Gesundheitsrating für Gesundheit und Sicherheit erhalten. Darüber hinaus wurde ESRT mit dem höchstmöglichen GRESB 5 Star Rating und dem Green Star für Nachhaltigkeitsleistungen in Immobilien ausgezeichnet und zum Fitwel Champion für gesunde, leistungsstarke Gebäude ernannt. Um mehr über Empire State Realty Trust zu erfahren, besuchen Sie esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.

Informationen zu Bank Street College of Education

Bank Street College of Education ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der frühkindlichen Bildung, der Vorbereitung von Lehrern und Führungskräften sowie der Entwicklung innovativer Praktiken in Schulsystemen im ganzen Land. Seit einhundert Jahren konzentriert sich Bank Street auf die Verbesserung der Bildung von Kindern und ihren Lehrern, indem es das gesamte verfügbare Wissen über Lernen und Wachstum auf den Bildungsprozess anwendet und Lehren und Lernen sinnvoll mit der Außenwelt verbindet. Erfahren Sie mehr über die Bank Street Childrenʼs Programs, die Graduate School of Education und das Bank Street Education Center unter bankstreet.edu.

