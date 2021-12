EMAAR SILVESTERFEIERN LADEN DIE WELT EIN, EINEN SCHILLERNDEN ‚ABEND DER WUNDER' IN DOWNTOWN DUBAI ZU ERLEBEN

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - -- Das Motto der Silvesterfeier von Emaar lautet „Eve of Wonders" (Abend der Wunder)

Emaar, das weltweit bekannte und anerkannte integrierte Immobilienentwicklungsunternehmen der VAE, bereitet sich darauf vor, das Jahr 2022 mit einer fantastischen Emaar-Silvestershow einzuläuten, bei der ein fabelhaftes Feuerwerk mit einer Choreographie aus Lasern, Lichtern und Musik zu sehen sein wird. Unter dem treffenden Namen „Eve of Wonders" (Abend der Wunder) sind Zuschauer aus aller Welt eingeladen, ein schillerndes Spektakel zu erleben, bei dem Emaar den Himmel über Dubai mit einem unvergleichlichen Schauspiel schmückt.

Wenn am 31. Dezember die Uhr Mitternacht schlägt, wird die spektakuläre Pyrotechnik-, Licht- und Laser-Extravaganz den Nachthimmel in Downtown Dubai erhellen. Passend zum Motto „Eve of Wonder" feiert ein brandneues Laser-Feature sein Debüt an der Dubai Fountain, das mit dem atemberaubenden Programm des Burj Khalifa synchronisiert ist und ein unvergessliches Meisterwerk schafft, das die Silvesterfeiern weltweit neu definieren wird - ganz im Stil von Dubai!

Ob in Downtown Dubai, im Internet oder weltweit im Fernsehen - das Publikum kann sich auf eine atemberaubende Galaveranstaltung zur Begrüßung des neuen Jahres freuen. Emaar NYE 2022 wird weltweit live übertragen und ab 20:30 Uhr Ortszeit auf mydubainewyear.com als Live-Stream zu sehen sein.

Mohamed Alabbar, der Gründer von Emaar, kommentierte das Emaar-Neujahrsspektakel in Downtown Dubai: „Die VAE und Dubai wecken Hoffnung und Optimismus und bringen eine globale Gemeinschaft zusammen, um die Zukunft zu gestalten. Die diesjährige Feier ist eine Hommage an die Leistungen unserer Nation in den letzten 50 Jahren. Sie unterstreicht auch die Vision unserer Führung, durch Offenheit und Zusammenarbeit ein neues Zeitalter des Fortschritts zu schaffen, und Emaar ist stolz darauf, ein Teil davon zu sein."

Gäste, die am 31. Dezember Downtown Dubai betreten möchten, können dies mit der U by Emaar-App und deren benutzerfreundlichem Vorregistrierungsprozess problemlos tun. Gäste, einschließlich der Bewohner des Emaar Boulevard und der Hotelgäste, können sich einfach in die U by Emaar-App einloggen und den einfachen Schritten folgen, um alle Ziele in Downtown Dubai zu erreichen. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten sie individuelle QR-Codes, mit denen sie in der Silvesternacht Zugang zu Downtown Dubai erhalten.

