Museum Niederösterreich hat wieder geöffnet

Ausweitung von Öffnungszeiten und Kulturvermittlungsangeboten

St.Pölten (OTS) - Seit gestern, Dienstag, 14. Dezember, hat das Museum Niederösterreich in St. Pölten nach dem Lockdown wieder geöffnet und ermöglicht auf rund 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Reisen in zwei faszinierende Welten: Das Haus der Geschichte bietet neben einer Tour durch 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte und der noch bis 9. Jänner 2022 laufenden Sonderausstellung „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ auch einen komplett neu gestalteten Ausstellungsteil zu den Jahren 1914 bis 1945. Das Haus für Natur wiederum offeriert einen Indoor-Spaziergang durch die Lebensräume Niederösterreichs mit über 40 lebenden Tierarten und lädt mit der Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ dazu ein, die Flora und Fauna vor der eigenen Haustüre zu entdecken.

Aufgrund des vorangegangenen Lockdown weitet das Museum Niederösterreich in der Weihnachtszeit nun seine Öffnungszeiten und Kulturvermittlungsangebote aus: An den Montagen 20. und 27. Dezember bzw. 3. Jänner 2022 wird zusätzlich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, das selbe gilt für Freitag, 31. Dezember, (9 bis 13 Uhr) und Donnerstag, 6. Jänner 2022 (9 bis 17 Uhr). Von Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Dezember, stehen überdies in den Ausstellungen mobile Info-Personen Rede und Antwort.

Am Freitag, 24. Dezember, hat das Museum Niederösterreich von 9 bis 13 Uhr geöffnet. An diesem Tag erwartet alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre ein tolles Weihnachtsgeschenk: Anlässlich der Sonderausstellung „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ gibt es einen hochwertigen Erima-Fußball mit Museum-Niederösterreich-Logo geschenkt, solange der Vorrat reicht. An diesem Tag verkürzen nicht zuletzt auch Kreativstationen das Warten auf das Christkind.

Öffnungszeiten: Montag, 20., bis Donnerstag, 23. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr, Freitag, 14. Dezember, von 9 bis 13 Uhr, Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr, Freitag, 31. Dezember, von 9 bis 13 Uhr, Sonntag, 2. Jänner, bis Donnerstag, 6. Jänner 2022, jeweils von 9 bis 17 Uhr; Schließtage: 25. und 26. Dezember sowie 1. Jänner 2022. Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

