RTLZWEI: Fokus Sozialreportage im Januar

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" und "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" (FOTO)

20 neue Folgen aus Rostock Groß Klein im Nachmittagsprogramm

Fünf neue Folgen aus den Benz-Baracken zur Prime Time

Ausstrahlung ab 3. Januar 2022, montags bis freitags um 16:00 Uhr und ab 4.Januar, immer dienstags, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Zum Start ins neue Jahr zeigt RTLZWEI im Nachmittagsprogramm 20 neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" und gibt damit erneut Einblicke in das Leben der Anwohner des Blockmacherrings. Außerdem gibt es bei "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ein Wiedersehen mit den Bewohnern des Mannheimer Stadtteils Waldhof. In den neuen Folgen zeigen die Sozialreportagen die großen und kleinen Sorgen der Menschen, die dort leben: berührend, bewegend und manchmal erschütternd - aber immer authentisch und herzlich.

Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock

In Jacks Leben beginnt ein aufregender neuer Abschnitt. Er ist transgender und unterzieht sich deshalb geschlechtsangleichenden Operationen. Doch es gibt Komplikationen und Jack muss schnellstmöglich zur Notaufnahme in Berlin. Wird alles gut gehen? Und wie steht es um die Hochzeitspläne mit Kathleen?

Cindy hat schwere Wochen hinter sich. Erst wurde ihre Tochter Clara vom Jugendamt in Obhut genommen, dann trennte sich Jean von Cindy. Nun scheint sie eine neue Liebe gefunden zu haben und kämpft darum, ihre Tochter zurück nach Hause holen zu dürfen.

Lichtblick für Regina: Die herzkranke Rentnerin ist voller Freude und Glück, denn sie hat Fanbesuch bekommen - Und der ist nicht mit leeren Händen aufgetaucht: Es gibt eine große Bescherung. Darüber hinaus soll Regina zusätzlich noch kostenlos eine neue Frisur bekommen.

Carstens und Jennys Sohn Yusei hat einen Gehirntumor. Die Diagnose ist ein Schock für die ganze Familie und der vermutlich gutartige Tumor muss schnellstmöglich operativ entfernt werden. Die Familie versucht, dem kleinen Yusei beizustehen und ihm Kraft zu geben. Ob alles gut gehen wird?

Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken

Petra steht ein schwerer Gang bevor. Nachdem ihr krebskranker Verlobter Heiko an Herzversagen verstorben ist, will sie sich nun die mögliche letzte Ruhestätte des gebürtigen Berliners ansehen. Zu der Trauer kommen nun auch noch finanzielle Sorgen aufgrund der Beerdigungskosten hinzu. Vom Staat fühlt sich Petra in dieser schwierigen Situation allein gelassen.

In die Benz-Baracken kommt eine Impfstation. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner nutzen die Gelegenheit. Dagmar macht sich allerdings Gedanken: Die gute Seele der Benz-Baracken leidet unter einer Vorerkrankung. Die Impfstation weckt ihre Neugier, doch sie hat Angst vor Spritzen...

Janine zofft sich unterdessen mit ihrem Ex, der der Vater ihrer Zwillinge ist, sich aber vor dem Vaterschaftstest drückt. Derweil sind einige Bewohnerinnen und Bewohner wie Florian, Dieter und Dagmar im Fußball-EM-Fieber. Marina stellt derweil bei sommerlichen Temperaturen einen Pool auf, in dem sich die Kinder beim Badespaß vergnügen können. Doch die Aktion endet mit einem Badeunfall...

Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock"

Mit "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" gibt es ein Wiedersehen mit den Bewohnern des sozialen Brennpunkts. Etwa 14.000 Menschen leben hier - viele von ihnen ohne feste Arbeit - am Rande des Existenzminimums. In neuen Folgen wird aus dem Alltag der Menschen berichtet: echt, erschütternd, aber immer wieder auch lustig und vor allem herzlich. "Hartz und herzlich" wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage zeigt die Reihe erneut das Leben in den Mannheimer "Benz-Baracken". Mehrere Kamerateams haben die Bewohner einmal mehr in ihrem Alltag begleitet. Erneut gibt es ein Wiedersehen mit den Bewohnern des Mannheimer Stadtviertels Waldhof - echt, authentisch und immer auf Augenhöhe. "Hartz und herzlich" wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.

