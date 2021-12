Elite 4/2021: Milliardengeschäft Produktpiraterie

Einmalig. Erlesen. Edel.

Wien (OTS) - Voilà: Die Winter-Ausgabe von elite ist da: Mit umfangreichen Infos für Menschen, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind – druckfrisch, edel, spannend und topaktuell.

Diesmal dreht sich die Coverstory um Piraten, Fälscher, Spürhunde und Abzocker. Kurz: Um den boomenden Markt der Fake-Produkte.

Editorial

Den Urhebern gefälschter Produkte drohen hohe Strafen. Doch dem schwunghaften Handel tut das keinen Abbruch. Man kann sich auf das Ego der Kunden verlassen, die vor Freunden - und Feinden - mit dem vermeintlichen Luxus-Souvenir aus dem Orient glänzen wollen. Doch denen geht es nun vermehrt an den Kragen. Ein Land nach dem anderen zieht die Schnäppchenjäger zur Verantwortung. Die sind nicht nur ihr Produkt los, sondern auch eine Menge Geld.

COVERSTORY

If You Fake It – You Don’t Make It

Sie tragen zwar Anzüge und steigen in den luxuriösesten Hotels ab. Sind aber trotzdem nur windige Piraten und üble Fälscher. Die sich die Ideen anderer zu eigen machen, um groß abzusahnen. Und das tun sie. Das Geschäft mit Fake-Produkten macht bereits 3,3 Prozent des Welthandels aus. Auf Kosten von Louis Vuitton, Cartier, Dior und vielen anderen. Und auf Kosten der Staaten, denen ein erheblicher Anteil an Steuergeldern entgeht. Kein Wunder daher, dass man sich im Kampf gegen die Produkt-Piraten zusammenschließt. Und sich diesen einiges an Geld kosten lässt.

Wohlfühloasen

Körper, Geist und Seele einfach baumeln lassen. Und sich von magischen Händen wieder Energie holen. Elite besuchte die edelsten Spas rund um die Welt

Winter-Schutz

Eis, Schnee, kalte Winterstürme – die Jahreszeit setzt der Haut ordentlich zu und lässt sie schnell austrocknen. Elite präsentiert, welche Produkte im Winter für einen schönen Teint sorgen.

O Du Fröhliche

Sie wollen Ihre Liebsten zum Fest mit Edlem und Ausgefallenem überraschen? Elite präsentiert exklusive und luxuriöse Geschenkideen für Sie und Ihn.

Glamourös

Von den Catwalks und Red Carpets der Welt präsentiert Elite die aufregendsten Looks der Hollywood-Stars. Und die schönsten Roben der Designer.

Luxus-Schmieden

Eine Entdeckungstour hinter die Kulissen der großen Maisons. Filigrane Handwerkskunst, außergewöhnliche Verfahren und die innovative Kreativität der exklusiven Marken.

Weiters lesen Sie in der druckfrischen elite auf 134 Seiten u.a.:

Traumhafte Nächte. Wo der Jet-Set absteigt.

Perfekt gestylt. Die richtige Haarpflege für die kalte Jahreszeit.

Weihnachten Deluxe. Der strahlende Look zum Fest.

Party-Time. Der Style zum Jahreswechsel.

Glamourös feiern. Die Outfits für die festliche Saison.

Kreative Kooperationen. Große Namen vereinigen sich.

Gourmet-Paradiese. Fine Dining auf höchstem Niveau.

Schmuckstücke. Von edlen Steinen und funkelnden Blickfängern.

Rückfragen & Kontakt:

MG MedienGruppe GmbH

Zieglergasse 1, A-1072 Wien/Vienna, Österreich/Austria

T: +43 1 522 14 14

E: office @ mgmedien.at

www.elite-magazin.com