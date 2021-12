FM 2/2021 – Ciao Mitarb-Eiter

Wien (OTS) - Ein Phänomen beherrscht den Tourismus: Qualifizierte Mitarbeiter werden zur Mangelware. In der Branche machen sich bereits tiefe Sorgenfalten breit. Außerdem lesen Sie auf 102 Seiten: Das Kreuz mit dem Fixkostenzuschuss +++ Employer Branding rückt in den Vordergrund +++ Miet-Streit ums Landtmann +++ Ein Jahr nach dem Terroranschlag.

Editorial

Im vorigen Jahr stand unsere Branche am Rande des Abgrunds. Angesichts des jüngsten neuerlichen Lockdowns und herandräuender Chaostage dürfen wir voll Inbrunst festhalten: Wir haben einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Herausgeber Christian W. Mucha über Beschimpfungen, Drohungen und eine kreative Idee. Ein Editorial der klaren Worte.

Coverstory: Droht jetzt die endgültige Sperrstund‘?

Der Letzte macht das Licht aus. Doch – da ist keiner mehr. Der Personalmangel setzt Gastronomie und Hotellerie mittlerweile ordentlich zu. Die Schwächung des Tourismusstandortes wird bereits an die Wand gemalt. Was da noch auf uns zukommt und wie man dem Phänomen begegnen könnte, erzählen Branchenprofis im aktuellen FM.

Gar-Nicht-So-Fix-Kostenzuschuss

Die Versprechen des Bundes, die Gastronomie in Zeiten der Lockdowns zu unterstützen, fielen großzügig aus. Doch die müssen jetzt lange warten, ob’s und in welcher Höhe es den Fixkostenzuschuss gibt. Inzwischen steigen die Banken auf die Bremse. Der Unmut in der Branche wächst.

Verschlossene Türen

Sie gelten als beliebte Ruheoasen inmitten des hektischen Reisetreibens. Wirtschaftliche Motive und Corona schieben trotzdem so mancher Flughafen-Lounge den Riegel vor. Eine endgültige Sperrstunde scheint aber noch aufgeschoben.

Charme-Offensive

Fachkräftemangel bleibt eine Problemzone des Austro-Tourismus. Als modernes Gegenmittel entdeckt man Employer Branding für sich. Allerdings stehen noch viele Betriebe auf der Bremse beim Aufbau von attraktiven Arbeitgeber-Marken.

Stress-Zonen

Die Gastronomie ist ein hartes Gewerbe. Nicht nur für die Betreiberinnen und Betreiber, sondern auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gründe, der Branche den Rücken zu kehren, gibt es viele. FM hat einige davon erforscht.

Café vor dem Richter

Erst reduzierte Cafetier Berndt Querfeld die Miete. Die Begründung: der Lockdown. Dann folgte die Räumungsklage der Novoreal. Die Gäste bangen um das Café Landtmann. Doch hinter dem Streit steht mehr. Es geht auch um die Förderungen.

Bloggen mit Genuss

Sie sind aus dem Netz nicht mehr wegzudenken: Jene, die virtuell Lust auf traditionelle Rezepte und neue Kreationen machen. FM präsentiert die Top 20 Food-Blogger aus Österreich.

Wiens tiefe Wunden

Der feige Anschlag in Wiens Bermudadreieck jährte sich heuer zum ersten Mal. An den Getränken und Speisen der Gaststätten wird noch lange der Beigeschmack von Unverständnis und Betroffenheit haften. FM begab sich auf einen Lokalaugenschein.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FM u.a.:

Währungs-Reform – Mobile Payment erobert den Tourismus

Hotel als Geldanlage – So entwickelte sich die Rendite

Bubble Tea Renaissance – Das asiatische Kultgetränk kehrt zurück

