Manege frei für den langweiligsten „Mietzirkus“ - RVW Homepage Miete

Mieten ohne Nervenkitzel – das ist der Anspruch der Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW)!

Wien (OTS) - Mit deutlich mehr als 1000 verkauften Vorsorgewohnungen ist die RVW Marktführerin in Wien.

Um den zukünftigen und aktuellen Herausforderungen am Anlagemarkt - sei es, das mögliche Bestellerprinzip, oder die aktuelle Pandemie - frühzeitig mit innovativen Zugängen zu begegnen, entwickelte die RVW ein neues und modernes Verwertungskonzept für die aktuell 654 servicierten Wohnungen privater Anleger und Anlegerinnen in den Mietenpools.

Um das Leerstandsmanagement zu optimieren und die Wohnungssuche für MietinteressentInnen zu unterstützen, startet heute eine eigene Homepage mit dem Motto „Sparen Sie sich den Mietzirkus“ https://www.rvw.at/mieten/ . Wohnungssuchende im Mietensektor werden über diese Plattform übersichtlich durch das Angebot der 18 Projekte im Portfolio der RVW geführt.

Anleger und Mieter auf einer Seite

Die RVW bietet einen transparenten, unkomplizierten und einfachen Anmietungsprozess von der Wohnungssuche auf der Homepage, über die Abwicklung und die Kommunikation während des Mietverhältnisses, bis hin zur nächsten Anmietung mit besonderen Angeboten. Damit schließt sich ein Servicekreis, der sich sowohl positiv auf die Performance der Vorsorgewohnungen, als auch auf das Wohngefühl der Mieter auswirkt – und das ganz ohne Nervenkitzel und ohne lange Wartezeiten für eine neue Mietwohnung!

Aktuell finden Sie 27 Wohnungen, sowohl aus dem Bestand als auch aus der Erstvermietung im Angebot.

Stetig wachsendes Angebot – bleibende Zufriedenheit

Jedes Jahr gelangen mindestens zwei bis drei neue Projekte in die Vermietung. Auf der neuen Landingpage Miete werden neue Projekte exklusiv angekündigt, wobei Mietinteressierte sich für Wohnungen vormerken können, bevor die Wohnungen auf anderen Plattformen aufscheinen!

Natürlich können sich die Bedürfnisse über die Jahre ändern: Die RVW unterstützt auch in diesem Fall bestehende MieterInnen beim Wohnungswechsel.

Wohnungen zum Wohlfühlen – für anspruchsvolle MieterInnen

Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen – die Ansprüche an das Wohnen steigen jedoch laufend, zu Recht. Jede und jeder von uns sucht das Besondere, das Individuelle, die ganz persönliche Lösung. Dieser Anspruch auf höchste Lebensqualität ist für Raiffeisen Vorsorgewohnungen oberstes Prinzip und spiegelt sich in allen Wohneinheiten wider: So wird in den Wohnräumen ausschließlich hochwertiger Parkettboden verlegt. Auch bei den Sanitärgegenständen und Armaturen kommen nur namhafte Markenprodukte zum Einsatz. Zeitgemäße, komplett ausgestattete Einbauküchen machen das Kochen zum Vergnügen. Großzügige Loggien, Balkone oder Terrassen schaffen Raum zum Leben im Freien. Die hochwertigen Einbauküchen sind in allen Wohnungen der Raiffeisen Vorsorge Wohnung inkludiert!

Mietenseite RVW Beginnen Sie Ihre Suche!

Rückfragen und Kontakt:

Mag. Marion Weinberger-Fritz

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

1020 Wien

Tel: +43 (1) 533 3000

Fax: +43 (1) 533 3000-2995

mietwohnung @ rvw.at

www.rvw.at/mieten