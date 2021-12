Taxi 40100 startet Impflotterie für ALLE Taxilenker Wiens

Hruza: „In Krisenzeiten geht es um Zusammenhalt – diese Aktion ist ein Dank an alle Lenker und schützt Lenker und Kunden unisono"

Wien (OTS) - Die Corona-Impfquote bei den angehenden Taxilenkern bei Taxi 40100 ist vorbildhaft: Bereits jetzt sind rund 70 Prozent der zukünftigen Fahrer vollständig geimpft. „Dennoch ist es uns ein Anliegen, den Impfturbo weiter voranzutreiben“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Die Taxivermittlungszentrale Taxi 40100 startet daher eine Impflotterie – und zwar nicht nur für die Lenker und Lenkerinnen von Taxi 40100, sondern für alle Taxi-Fahrer und -Fahrerinnen Wiens.

„In Krisenzeiten wie diesen stehen der Zusammenhalt und die Gesundheit von allen Lenkern und Kunden im Vordergrund“, so Hruza. Und: „Diese Aktion soll all jene, die noch nicht geimpft sind, zur Corona-Impfung motivieren. In erster Linie wollen wir uns damit aber bei all jenen Lenkern und Lenkerinnen, die sich zu Schutz der Kunden und zum Eigenschutz impfen haben lassen, erkenntlich zeigen. Nicht zuletzt ist die Impflotterie auch ein Dank an die Fahrer, die in den vergangenen fast zwei Jahren rund um die Uhr für die Kunden da waren - auch wenn das finanzielle Einkommen der Lenker aufgrund der Lockdowns bzw. aufgrund von Anbietern, die sich unterhalb der gesetzeskonformen Tarife orientiert haben, nicht immer berauschend war“.

Folgende Preise warten auf die Gewinner:

ein 4.000-Euro-Gutschein vom Reisebüro Ruefa.

ein 2.000 Euro Gutschein vom Reisebüro Ruefa

ein Apple I-Phone 13 pro max 1 TB (UVP € 1829,00)

ein Samsung Galaxy S 20 FE 128 GB (UVP € 669,00)

eine Apple Watch 7 45 mm Alu (UVP € 559,00)

ein Samsung Galaxy Tab Active(UVP € 499,00)

eine Samsung Galaxy Watch 4 Classic (UVP € 449,00)

ein Huawei Nova 9 (UVP € 449,00)

ein Samsung Galaxy Tab A7 T 505 (UVP € 319,00)

einen 200-Euro Shopping-Gutschein

und 10 weitere kleinere Preise (Shopping-Gutscheine und Taxishop-Gutscheine) im Wert von 530 Euro



Insgesamt stellt Taxi 40100 den Lenkern und Lenkerinnen Preise in Gesamthöhe von 11.303 Euro zur Verfügung.

Alle Taxilenker und Taxilenkerinnen, die einen gültigen Wiener Taxischein haben und bereits geimpft sind (Erststich nicht älter als 6 Wochen, Zweitstich nicht älter als 6 Monate oder Drittstich), sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden am 5.1.2022 ermittelt. Alle Informationen zum Gewinnspiel und zur Anmeldung gibt es unter www.taxi40100.at/service/impflotterie.

„Wir wollen, dass es der ganzen Branche besser geht und dass die Kunden bestgehend geschützt sind“, so Hruza abschließend.

