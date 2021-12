Volkshilfe unterstützt #YesWeCare am Sonntag, 19.12.

Michael Häupl, Erich Fenninger und Tanja Wehsely nehmen teil

Wien (OTS) - Die Kundgebung rund um die Wiener Innenstadt soll ein stilles Zeichen des Gedenkens an die vielen Toten der Pandemie sein. Und ein Signal an die Tausenden Beschäftigten im Bereich der Pflege und Betreuung, dass ihre enormen Leistungen gesehen werden und echte Wertschätzung erfahren. Miteinander und Füreinander werden, bei Einhaltung der im Mittelpunkt stehen, rund um die Wiener Innenstadt soll ein eindrucksvoller Lichterkranz entstehen. Mit einer Kerze im Fenster kann die Aktion in ganz Österreich unterstützt werden.



Der Präsident der Volkshilfe Wien Michael Häupl, Geschäftsführerin Tanja Wehsely und der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger werden an der Kundgebung teilnehmen.



#YesWeCare

Sonntag, 19.12.2021

updates zu Uhrzeit und Ablauf: https://www.facebook.com/events/438612894522130?ref=newsfeed



Die Volkshilfe dankt den beiden Initiatoren Daniel Landau und Roman Scamoni für dieses friedliche Zeichen der Zivilgesellschaft für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität.





