„Magische Weihnachten“ – am vierten Advent in ORF 2

Von Schokolade und Pralinen

Wien (OTS) - Weihnachten, die süßeste Zeit des Jahres: „Magische Weihnachten“ schaut heuer am vierten Adventsonntag, dem 19. Dezember 2021, um 16.00 Uhr in ORF 2 Schokolade-Produzenten in Tirol und Vorarlberg über die Schulter und taucht ein in die Welt der Pralinen, der Krönung der Chocolatierskunst.

In Landeck bei Hansjörg Haag werden zwei Dinge veredelt, die fair gehandelten Kakaobohnen aus Ghana sowie Milch und Schlagobers vom regionalen Tiroler Grauvieh. Gefüllt und bestreut werden die Schokoladen und Pralinen auch mit allem, was in Tirol gut wächst, wie Preiselbeeren oder Blaubeeren. Im Tiroler Oberland wird Pralinenkünstlerin Anita Freudewald in Zams ein Besuch abgestattet. Auch Familie Fenkart in Hohenems in Vorarlberg fertigt ihre Pralinen von Hand. Ihr Geheimnis sind die Füllungen: ob Karamell, Nougat oder viele weitere Köstlichkeiten – den Geschmackskombinationen sind keine Grenzen gesetzt. Auch in Hall in Tirol geht Lisa Haas innovative Wege, wenn es um die Herstellung von Pralinen geht.

