ORF III am Donnerstag: Ingrid Thurnher präsentiert Jahresrückblick in „Runde der ChefredakteurInnen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information liefert am Donnerstag, dem 16. Dezember 2021, einen Programmabend ganz im Zeichen des bevorstehenden Weihnachtsfests und lässt außerdem das bewegte Politjahr 2021 Revue passieren: Zum Auftakt zeigt ORF III die „Land der Berge“-Premiere „Musikalischer Bergadvent aus Tirol“, bevor ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit ihrer „Runde der ChefredakteurInnen“ über die prägendsten Ereignisse des turbulenten Jahres 2021 reflektiert. In der „Donnerstag Nacht“ sorgt „Die Tafelrunde Spezial“ für „Satirische Weihnachten“, gefolgt von der TV-Premiere des Weihnachtsprogramms von Peter & Tekal „Es ist ein Arzt entsprungen“.

Ab 9.05 Uhr meldet sich „Politik live“ mit der Übertragung der letzten Nationalratssitzung des Jahres – kommentiert von Anna Stahleder und Astrid Wibmer. Das Plenum beginnt mit einer Fragestunde, in der sich der neue Innenminister Gerhard Karner den Fragen der Abgeordneten stellt. Zur Diskussion stehen weiters der Grüne Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft, steuerliche Anpassungen in Bezug auf das Homeoffice, die Urheberrechts-Novelle, die Neuregelung der Sterbehilfe sowie die Anhebung der Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld.

In „Kultur Heute“ um 19.45 Uhr holt sich Ani Gülgün-Mayr gemeinsam mit Kabarettist Gerald Fleischhacker einen „Punsch to go“. In der vierten Folge der „Kultur Heute“-Gesprächsreihe versetzt sich Fleischhacker in seine Kindheit zurück, in der er zu Weihnachten einmal das falsche ferngesteuerte Auto bekommen hat, und singt mit der ORF-III-Moderatorin „Es wird scho glei dumpa“.

Musikalisch geht es auch im Hauptabend mit der „Land der Berge“-Premiere „Musikalischer Bergadvent aus Tirol“ (20.15 Uhr) von Toni Silberberger weiter: Der Volksmusiker Joch Weißbacher besucht darin die Museumslandschaft der Tiroler Bauernhöfe in Kramsach, wo er nicht nur jene Tiroler Volksmusik, die zur Weihnachtszeit den Alpenraum zum Klingen bringt, vorstellt, sondern auch regionale Adventbräuche. In der altehrwürdigen Bauernstube des Alpbacher „Hacklerhofes“ packt Peter Moser, der wohl bekannteste Tiroler Volksmusikant, nochmals seine Zither aus und unterhält sich mit Joch Weißbacher über das Leben in der Region und den Bergadvent im Tiroler Unterland. Außerdem erkundet die ORF-III-Neuproduktion die winterliche Bergwelt Tirols.

Anschließend lässt Ingrid Thurnher in „Runde der ChefredakteurInnen – Jahresrückblick“ um 21.05 Uhr das Politjahr 2021 Revue passieren:

Wieder geht ein innenpolitisch turbulentes Jahr zu Ende. In der Bundesregierung bleibt nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz kaum ein Stein auf dem anderen. Und das alles, während sich Österreich weiterhin mitten in einer Gesundheitskrise befindet. Was waren die wichtigsten Momente des Jahres und wie wird es 2022 weitergehen? Zu Gast bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher sind Rainer Nowak (Die Presse), Christian Nusser (Heute), Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Christian Rainer (profil), Martina Salomon (Kurier) und Petra Stuiber (Der Standard).

„Die Donnerstag Nacht“ startet um 21.55 Uhr mit „Die Tafelrunde Spezial: Satirische Weihnachten“: Weihnachten ist bekanntlich nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch der Familienfeiern, Kochkatastrophen und zwischenmenschlichen Herausforderungen. Im ORF RadioKulturhaus blicken Gerald Fleischhacker, Viktor Gernot, Angelika Niedetzky, Herbert Steinböck und Isabell Pannagl auf ihre lustigsten Weihnachtserlebnisse zurück. Danach lässt sich in einer neuen Folge von „Kabarett im Turm: Weihnachten mit Peter & Tekal“ und ihrem Programm „Es ist ein Arzt entsprungen“ (23.05 Uhr) feiern. Darin stellen Norbert Peter und Ronny Tekal u. a. erprobte Rezepte gegen den vorweihnachtlichen Wahnsinn aus. Der Abend schließt um 23.55 Uhr mit „The Rats Are Back – Xmas Show“.

