RegionalMedien Austria mit MeinBezirk.at auf sehr hohem Niveau* in der ÖWA

35,7 % Online-Reichweite* von MeinBezirk.at | 2,418 Mio. Unique User*

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichten ersten Werte der neuen ÖWA bestätigen den RegionalMedien Austria ein höchst erfreuliches Ergebnis: MeinBezirk.at erzielt eine Online-Reichweite von 35,7 Prozent* – das entspricht 2,418 Millionen Unique Usern*.

Mit dem einzigartigen Angebot regionaler News auf Bezirksebene steht auf MeinBezirk.at der Mehrwert für die Userinnen und User klar im Fokus. „ Die aktuellen ÖWA-Daten zeigen deutlich, dass wir mit unserer Rolle als Gestalter in den Regionen auf dem richtigen Weg sind. Die Menschen wollen wissen, was in ihrer direkten Lebensumgebung passiert, und darüber sind sie mit MeinBezirk.at bestens informiert ”, so RegionalMedien Austria Vorstand Georg Doppelhofer.

Direkt an der Zielgruppe und verlässlicher Partner

Mit einer Anzahl von 2,418 Millionen Unique Usern* und 35,628 Millionen Page Impressions** zeigt die Performance des Online-Portals die hohe Relevanz regionaler Berichterstattung. „ Wir erreichen unsere Zielgruppe mit unseren Medien genau dort, wo sie zu Hause ist – das ist für uns das Ausschlaggebende. Es zeigt einmal mehr, dass wir ein verlässlicher Partner für die Menschen und das Leben in den einzelnen Regionen Österreichs sind ”, merkt Georg Doppelhofer an. Zusätzlich dazu runden die RegionalMedien ihr Informationsangebot mit der MeinBezirk.at espresso-App und dem MeinBezirk.at ePaper ab. Damit werden die Menschen in Österreich mit den neuesten Nachrichten aus ihrer Lebensumgebung versorgt.

Und der neue Markenauftritt sorgt für noch mehr Zusammengehörigkeit: Mit dem neuen einheitlichen Look der RegionalMedien Austria, ihrer Unternehmen und Produkte wird vor allem auch die digitale Marke MeinBezirk.at noch mehr gestärkt.

*Quelle: ÖWA 11/2021: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

**Quelle: ÖWA 11/2021: Page Impressions im angegebenen Monat weltweit für MeinBezirk.at. Druck- und Satzfehler vorbehalten

