2021: Weihnachten mit Andy Marek auf W24!

Wien (OTS) - Bereits zum achten Mal veranstaltet Stadionsprecher, Moderator, Sänger und Eventorganisator Andy Marek die Weihnachtsshow „Andy Marek hilft“ für den guten Zweck. Zu Gast in der Show sind u.a. Rudi Roubinek, Lilian Klebow, Ana Milva Gomes, die Edlseer, Adi Hirschal und Gerold Rudle, die für einen unterhaltsamen Abend sorgen. Einige Fußballprofis haben sich von ihren Trikots getrennt, um diese für den guten Zweck online unter www.andymarekhilft.at zu versteigern. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eine Spende via Telefonanruf unter 0901 50 1818 zu deponieren. Jeder Anruf spendet automatisch fünf Euro an hilfsbedürftige Familien im Waldviertel.

„Wir freuen uns schon sehr auf die neue „Andy Marek hilft“ Show 2021 in unserem W24-Weihnachtsprogramm! Zeichen des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft sind für uns gerade jetzt sehr wichtig“, sagt W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

„Es ist eine seltsame Situation, eine Show ohne Livepublikum zu veranstalten. Aber Menschen vor Weihnachten eine Freude zu machen und weihnachtliche Stimmung zu verbreiten, bedeutet mir viel. Besonders wenn ich mit den erzielten Spenden helfen kann,“ so Marek.

Die zweieinhalbstündige Show wird am 18. Dezember um 20:15 Uhr auf W24 und w24.at ausgestrahlt.

