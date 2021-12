Wunderbares Spendenfest: Live-Musik & Überraschungsgäste beim Ö3-Weihnachtswunder

Der schönste Countdown hin zum schönsten Fest des Jahres – mit Seiler und Speer, Mathea, Chris Steger und vielen mehr!

Wien (OTS) - Hitradio Ö3 sendet ab 19.12. um 10.00 Uhr für 120 Stunden live aus der „Ö3-Wunschhütte“ in Wien Heiligenstadt, damit auch 2021 das Ö3-Weihnachtswunder wahr wird. Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll erfüllen nonstop möglichst viele Musikwünsche gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Die Ö3-Gemeinde verbringt also gemeinsam eine gute Zeit und rückt kontaktlos zusammen. Und es wird sehr viel los sein in der „Ö3-Wunschhütte“ – zwar ohne Live-Publikum davor, aber via Hitradio Ö3 und per Video-Stream auf der Ö3-Homepage live erlebbar und spürbar im ganzen Land.

Wunderbare Live-Musik: Seiler und Speer, Mathea, Edmund, Alle Achtung, Folkshilfe, Anna-Sophie, Onk Lou, Chris Steger, Tina Naderer und Thorsteinn Einarsson werden das Ö3-Weihnachtswunder mit speziellen Live-Auftritten zwischen Gänsehaut und Partystimmung unterstützen.

Wunderbare Überraschungsgäste: Möglichst viel „Weihnachtswunder hören und schauen“ zahlt sich aus – denn immer wieder werden während der 120 Stunden ganz spezielle Überraschungsgäste die „Ö3-Wunschhütte“ besuchen und für spannende, unterhaltsame und außergewöhnliche Momente sorgen.

Wunderbares Adventsingen: Am 23.12. am Abend – wenn das Finale langsam näher rückt – lädt das Ö3-Weihnachtswunder auch heuer zum großen „Ö3-Adventsingen“: Unter der musikalischen Leitung von Julian le Play & Band performen Ina Regen, Nathan Trent und Ness zwei Stunden lang live die Lieblings-Weihnachtshits der Ö3-Gemeinde.

Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen und Aufbauarbeiten in Wien Heiligenstadt. Am 19.12. wird alles bereit sein – das Ö3-Weihnachtswunder 2021 startet. Die Moderator/innen erfüllen 120 Stunden lang Musikwünsche gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Diese können rund um die Uhr am Spendentelefon oder per SMS unter 0800 664 700 oder auf der Ö3-Homepage abgegeben werden. Das Spendengeld der Ö3-Gemeinde wird dann für die unmittelbare Hilfe für Familien in herausfordernden Lebenssituationen in Österreich eingesetzt.

Alle Infos gibt es unter https://oe3.orf.at/weihnachtswunder/ .

Gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder auch heuer wahr werden! #xwu21 #ö3

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at