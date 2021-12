Erstes zertifiziertes Zentrum für Schulterendoprothetik

Wien (OTS) - Im Herz-Jesu Krankenhaus wurde erstmals in Österreich der Bereich Schulterendoprothetik zertifiziert. Diese objektive Beurteilung steht für hohe Fallzahlen im Bereich Schultergelenksersatz, modernste Technologien und objektive Audits zur Qualitätsüberprüfung.

Erstmals in Österreich wurde der Bereich Schulterendoprothetik zertifiziert. Beim aktuellen Audit im zertifizierten Endoprothetik-Zentrum an der II. Orthopädischen Abteilung des Herz-Jesu Krankenhauses wurde der Bereich Schulterendoprothetik nun auch mit dem Gütesiegel EndoCert© ausgezeichnet. OÄ Dr. Eva Schwameis, Leiterin des Endoprothetikzentrums der II. Orthopädischen Abteilung erläutert stolz: „Wir freuen uns sehr, dass aufgrund unserer Vorreiterrolle im Bereich Schulteroperationen nun auch die Schulterendoprothetik zertifiziert wurde. Mit der Zertifizierung und den jährlich stattfindenden externen unabhängigen Audits wird garantiert, dass wir bei Schultergelenksersatzoperationen höchsten objektiven Qualitätskriterien entsprechen und hohe Fallzahlen vorweisen können.“

Zertifizierung ist eine Qualitätsgarantie für Patientinnen und Patienten

Einen Tag lang nahmen die Auditoren der externen Zertifizierungsgesellschaft ClarCert das Endoprothetik-Zentrum an der II. Orthopädischen Abteilung ganz genau unter die Lupe und kamen zu dem Ergebnis: Das Zentrum entspricht den strengen, internationalen Qualitätskriterien, sodass der Bereich Schulterendoprothetik nach EndoCert© zertifiziert wird.

Qualität und Patientenorientierung wurden während der Zertifizierung aufs Genaueste geprüft: Die diagnostischen und therapeutischen Leistungen, die Anzahl an Operationen und Patientinnen und Patienten, die Ausbildungsmaßnahmen, die wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet und Kooperationen mit anderen Abteilungen wurden exzellent beurteilt. Besonders anspruchsvoll sind die Anforderungen an die Operateurinnen und Operateure des Zentrums. „Nur ausgewiesene Schulterspezialisten dürfen im Zentrum die Eingriffe durchführen,“ so Eva Schwameis. „Alle Spezialisten haben eine fundierte schulterchirurgische Ausbildung, absolvieren laufend hochwertige Fort- und Weiterbildungen und führen die Operationen regelmäßig durch.“ Diese strengen Kriterien garantieren den Patientinnen und Patienten, von erfahrenen und routinierten Ärztinnen und Ärzten behandelt zu werden, die auch wissenschaftlich am neuesten Stand sind.

Die II. Orthopädie im Herz-Jesu Krankenhaus beheimatet darüber hinaus, wie auch die I. Orthopädie, ein im Bereich des künstlichen Gelenksersatzes bei Hüft- und Kniegelenksersatz nach EndoCert© zertifiziertes Zentrum. Die I. Orthopädie verfügt zudem über das einzige zertifizierte Fuß- und Sprunggelenkszentrum in Österreich.

Bildmaterial abrufbar unter https://www.ots.at/redirect/vinzenzgruppe4

Herz-Jesu Krankenhaus Das Herz-Jesu Krankenhaus im 3. Bezirk in Wien ist eine orthopädische Fachklinik mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation. Als eine der größten Kliniken im Bereich Gelenksendoprothetik und gelenkserhaltender Orthopädie bietet sie mit den Abteilungen für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Radiologie, Innere Medizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie eine Rundum-Versorgung für rund 49.000 Patientinnen und Patienten (stationär und ambulant) jährlich. Das Herz-Jesu Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe.

www.kh-herzjesu.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen Im Sinne unserer christlichen Gründer/innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in dem kompetente Medizin und Pflege von Herzen zusammen kommen. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung. www.vinzenzgruppe.at

