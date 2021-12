Promi-Beliebtes LILYSILK bietet dieses Weihnachten bis zu 40 % Rabatt

New York (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die in letzter Zeit von einer Reihe von A-Prominenten und Weltklasse-Sängern getragen wurde, darunter Meghan Trainor, Melissa Rauch, Gwyneth Paltrow und Nina Dobrev, freut sich, die Einführung ihrer Weihnachtsangebote bekannt zu geben.

Unter allen LILYSILK-Produkten ist das 22 Momme Chic Trimmed Silk Pajamas Set am beliebtesten, seit die mit dem GRAMMY Award ausgezeichnete Sängerin/Songwriterin Meghan Trainor es in ihrem My Kind of Present Musikvideo und die Schauspielerin, Produzentin und Autorin Melissa Rauch trug es bei der Oscarʼs Kids Pajama Party, einer Wohltätigkeitsveranstaltung zur Unterstützung von Krebspatienten im Kindesalter.

Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow erklärte auf Instagram, dass sie am liebsten den ganzen Morgen mit ihrem 22MM Gold Piping Silk Pajamas Set in ihrem Bett bleiben würde, während Nina Dobrev auf Instagram mit ihrem Hund Maverick kuschelte, bevor sie in einem Ribbed Pure Cashmere Hoodie T-Shirt, einem Classic Double Breasted Silk Trench Coat, und einem V Neck Front and Back Silk Camisole nach draußen ging.

Obwohl LILYSILK eine von Prominenten geliebte Marke ist, brauchen die Käuferinnen kein „Promi"-Budget, um dieses Weihnachten ähnliche Outfits zu ergattern. Von jetzt an bis zum 22. Dezember können Kunden besondere Weihnachtsangebote wahrnehmen: 10 $ Rabatt auf Einkäufe über 200 $, 20 $ Rabatt auf Einkäufe über 400 $ und 30 $ Rabatt auf Einkäufe über 600 $. In jeder Kategorie können sich die Fans freuen:

Kleidung: Kaufe ein Teil und erhalte eins mit 30 % Rabatt

Kopfkissenbezug: Kaufe eins und erhalte eins mit 40 % Rabatt

Schlafanzug: Bis zu 40 % Rabatt

Mit der Mission, die Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Leben zu inspirieren, besteht LILYSILK auf dem höchsten Standard der Qualitätskontrolle. LILYSILK-Fasern werden zu 100 % aus natürlichen, hochwertigen Materialien gewonnen. Seine innovative LILYÁUREA™ Lösung, die ihre natürliche Farbe aus ungefärbten, goldenen Kokons der Nachkommen von Wildseidenraupen erzeugt, ist besonders für Menschen mit empfindlicher Haut oder Farbstoffallergien geeignet. Die LILYÁUREA-Seide sorgt für den atemberaubenden, schillernden Glanz ihrer Fasern, während die antibakterielle Eigenschaft für die ultimative Pflege der Kunden sorgt.

Weitere Verkaufsschlager sind:

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken mit dem Ziel, Menschen zu einem besseren Leben und einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Die Marke stellt Produkte aus den feinsten Naturfasern her und verpflichtet sich zu einer Null-Abfall-Politik, während sie gleichzeitig außergewöhnliche Dienstleistungen anbietet. LILYSILK möchte seinen Kunden den ultimativen Komfort in jedem Augenblick bieten - jeden Tag und für immer, um spektakulär zu leben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708991/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708992/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708993/image_3.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Sherry Zhang,

+1 909-861-1680,

pr @ lilysilk.com