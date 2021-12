Inhance Technologies erwirbt Advance Research Chemicals und wird damit zu einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Spezialchemikalien und Materialtechnologien

Houston (ots/PRNewswire) - Inhance Technologies, LLC („Inhance Technologies" oder „Unternehmen"), ein führender internationaler Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Polymer-Materialwissenschaft und Portfoliounternehmen von Aurora Capital Partners („Aurora"), gab heute den Abschluss der Übernahme von Advance Research Chemicals, Inc. („ARC") bekannt, einem erstklassigen Hersteller von Spezialchemikalien und -materialien, die in einer Vielzahl hochwertiger Anwendungen eingesetzt werden. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Mit Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten und Mexiko unterstützt ARC viele der größten und innovativsten Unternehmen der Welt mit seinen maßgeschneiderten Lösungen, einschließlich einer großen und wachsenden Bibliothek hochreiner Produkte, die auf geschützten Verfahren basieren, die in mehr als 30 Jahren entwickelt wurden. Die einzigartige Fähigkeit von ARC, F&E, Pilot- und kommerzielle Produktion anzubieten, ermöglicht es dem Unternehmen, schlüsselfertige, maßgeschneiderte Lösungen für jeden seiner Kunden zu liefern. ARC hat sich als zuverlässige und innovative Ressource auf dem Gebiet der Spezialchemikalien und -materialien etabliert und erfüllt unternehmenskritische Anforderungen in einer Vielzahl von Branchen, darunter medizinische Batterien, Halbleiter, 3D-Druck und Pharmazeutika.

„ARC ist ein Pionier in seinen Märkten, und ihr sich hervorragend ergänzendes Lösungsangebot wird unser bestehendes Angebot ergänzen und unsere geografische und branchenbezogene Reichweite erweitern", sagte Andrew Thompson, Präsident und Chief Executive Officer von Inhance Technologies. „Gemeinsam werden wir ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Spezialchemikalien und Werkstofftechnologien mit unübertroffenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, technischem Know-how und geografischer Reichweite sein. Ich freue mich darauf, mit dem ARC-Team zusammenzuarbeiten, um die Innovation fortzusetzen und unsere kombinierten Technologien als Mittel für eine grünere, nachhaltigere Zukunft zu nutzen

„Diese Transaktion vereint zwei echte Branchenführer und positioniert das kombinierte Unternehmen auf einzigartige Weise, um aus seinen bestehenden Technologien Kapital zu schlagen und seinen Kunden auf der ganzen Welt eine breitere Palette innovativer Lösungen zu bieten", sagte Dr. Dayal Meshri, Gründer und ehemaliger Executive Chairman von ARC. „Inhance Technologies hat sich einen wohlverdienten Ruf als zuverlässiger Anbieter nachhaltiger materialwissenschaftlicher Lösungen erworben und ist der richtige Partner für ARC, um die Einführung seiner Technologien zu beschleunigen und seine zahlreichen marktführenden Kunden besser zu bedienen."

„Als wir mit Inhance Technologies eine Partnerschaft eingingen, sahen wir die einmalige Gelegenheit, die Anwendungspalette für die firmeneigenen Technologien zu erweitern und neue Lösungen für ein breiteres Spektrum von Branchen zu entwickeln. Diese Transaktion ist ein entscheidender Schritt, um diese Chance zu nutzen", sagte Randy Moser, Partner bei Aurora. „Die Nutzung der Weltklasse-Fähigkeiten beider Unternehmen wird zu weiteren technologischen Fortschritten führen und das Wachstum von Inhance Technologies nachhaltig beschleunigen."

Dies ist die zweite Add-on-Akquisition, die Inhance Technologies seit der Partnerschaft mit Aurora im Jahr 2018 getätigt hat. In dieser Zeit hat Inhance Technologies erhebliche Investitionen getätigt, um sein Wachstum zu unterstützen, darunter die Eröffnung eines neuen Hauptsitzes und eines globalen Wissenschafts- und Technologiezentrums in Houston, die erhebliche Erweiterung seiner Anlage in St. Louis und die Entwicklung mehrerer neuer, innovativer Technologien.

Robert W. Baird & Co. fungierte als Finanzberater und Gibson Dunn & Crutcher LLP fungierte als Rechtsberater von Inhance Technologies.

Über Inhance Technologies

Inhance Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von polymeren materialwissenschaftlichen Lösungen. Seit mehr als 40 Jahren entwickelt Inhance Technologies innovative Technologien und Lösungen, die ein neues Niveau der Produktleistung ermöglichen und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren. Mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Australien und Europa verändert Inhance Technologies Spezialkunststoffe und Chemikalien auf globaler Ebene und in einer Vielzahl von Branchen, von Konsumgütern über das Gesundheitswesen und industrielle Anwendungen bis hin zur Landwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.inhancetechnologies.com.

Über Advance Research Chemicals

ARC ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien und -materialien, der hochreine, maßgeschneiderte Lösungen anbietet und Produktionsanlagen in den Vereinigten Staaten und Mexiko nutzt. Viele der größten Unternehmen der Welt arbeiten mit ARC zusammen, um leistungsfähige Chemikalien und Materialien zu entwickeln, die einige der innovativsten Produkte der Welt ermöglichen. ARC bietet auch die Herstellung von Eigenmarken für den institutionellen und den Verbraucherhygienemarkt an. ARC beliefert eine Vielzahl von Branchen, darunter medizinische Batterien, Halbleiter, 3D-Druck, Pharmazeutika, Automobil, Textilien und Konsumgüter.

Über Aurora Capital Partners

Aurora ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich hauptsächlich auf Kontrollinvestitionen in mittelständische Unternehmen mit führenden Marktpositionen, stabiler Branchendynamik, attraktiven Geschäftsmodellen und realisierbaren Wachstumschancen in Zusammenarbeit mit dem Management konzentriert. Aurora stellt seinen Portfoliounternehmen durch sein Strategy & Operations Program und sein Team erfahrener Betriebsberater einzigartige Ressourcen zur Verfügung. Zu den Investoren von Aurora gehören führende öffentliche und betriebliche Pensionsfonds, Stiftungen und Fonds, die in Private Equity investieren. Weitere Informationen über Aurora finden Sie hier: www.auroracap.com.

