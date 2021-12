Ernst-Dziedzic/Vana: EuGH ebnet Gleichstellung für Regenbogenfamilien

Grüne begrüßen richtungsweisendes Urteil des EuGH

Wien (OTS) - „Ich freue mich über das richtungsweisende Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das zur Stärkung der Rechte von Regenbogenfamilien beiträgt“, sagt Ewa Ernst-Dziedzic, Sprecherin der Grünen für Außenpolitik, LGBTIQ und Menschenrechte, zum heute bekannt gewordenen Urteil des EuGH. „Die Anerkennung von Regenbogenfamilien und damit der Schutz von Kindern, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, ist weltweit und auch in Europa höchst unterschiedlich. Dort wo Eltern diskriminiert und Regebogenfamilien angefeindet werden, wie zuletzt in Polen und Ungarn, passiert dies am Rücken der Kinder. Das heutige Urteil gibt uns Anlass, auch in Österreich die rechtliche Anerkennung von Regenbogenfamilien unter die Lupe zu nehmen. In den letzten Jahren ist hier viel passiert. Was wir jetzt noch brauchen ist die Klärung von abstammungsrechtlichen Fragen bei lesbischen Paaren mit Kind“, betont Ernst-Dziedzic.

Auch Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, zeigt sich über die EuGH-Entscheidung erfreut: „Das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist ein Marker für die Aufrechterhaltung der europäischen Werte. Alle Familien müssen in allen EU-Mitgliedstaaten gleiche Rechte und Freiheiten genießen können, unabhängig von sexueller Zugehörigkeit oder Geschlechtsidentität der Familienmitglieder. Das Recht auf Familiengründung und Bewegungsfreiheit innerhalb der EU darf nicht angegriffen werden, dafür kämpfen wir Grüne im Europaparlament seit vielen Jahren. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass in diesen teilweise regressiven Zeiten der EuGH hinter Menschenrechten steht. Nun gilt es, diese Grundrechte in allen Mitgliedstaaten durchzusetzen und konsequent einzugreifen, wenn Staaten wie Polen oder Ungarn EU-Werte verletzen. LGBTIQ+ Rechte sind EU-Rechte, das müssen alle Mitgliedsländer akzeptieren.”

