Wölbitsch: Lobautunnel ist von enormer Wichtigkeit für die gesamte Ost-Region

Schulterschluss der Ost-Region ist starkes Zeichen für die Geschlossenheit - Bundesministerin Gewessler muss nun Vernunft walten lassen

Wien (OTS) - „Der heutige Schulterschluss der Ost-Region ist ein starkes Zeichen für die Geschlossenheit sämtlicher politischer Entscheidungsträger und Interessensvertreter in der Causa Lobautunnel. Dies zeigt auch die enorme Wichtigkeit, die von diesem Projekt für die ganze Region ausgeht“, so Klubobmann Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion.

Vor allem angesichts des vorliegenden Rechtsgutachtens, das eindeutig darlegt, dass Bundesminister Gewessler mit ihrer Entscheidung rechtswidrig handelt und das Bundesstraßengesetz eine Verpflichtung darstellt den Lobautunnel ehestens umzusetzen, müsse nun schleunigst ein Umdenkprozess stattfinden.

„Fakt ist, dass durch eine Absage dieses Projekts die weitere Entwicklung unserer Stadt regelrecht aufs Spiel gesetzt wird. Ein Aus des Lobautunnels bedeutet in Summe mehr Staus bzw. mehr Emissionen und weniger Arbeitsplätze bzw. weniger Wirtschaftswachstum“, so Wölbitsch weiter und abschließend: „Es ist allerhöchste Zeit, dass Bundesministerin Gewessler nun endlich Vernunft walten lässt. Dieses essentielle Zukunftsprojekt muss zwingend umgesetzt werden“

