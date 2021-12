Grüne Wien/Malle, Stadler: Seit Juli schon fordern Wiener Grüne Sicherheitskonzept in allen elementaren Bildungseinrichtungen

Wien (OTS) - Schon im heurigen Juli haben die Grünen Bildungssprecher:innen Julia Malle und Felix Stadler darauf hingewiesen, dass es dringend Sicherheitsmaßnahmen in allen elementaren Bildungseinrichtungen braucht, um auf den Herbst vorbereitet zu sein. „Stadtrat Wiederkehr hat leider verabsäumt, ein Konzept für mehr Sicherheit in Kindergärten vorzulegen. Anträge der Grünen zur Einführung von Lollipop-Tests und Luftreinigungsgeräten in allen Wiener Kindergärten wurden von SPÖ und NEOS immer abgelehnt“, so das Bildungsduo Malle und Stadler.

Die Stadt Wien soll ihre Kindergärten und Schulen mit Luftreinigungsgeräten ausstatten – wie es in anderen Bundesländern der Fall ist. In allen elementaren Bildungseinrichtungen sollen endlich die kindgerechten Lollipop-Tests bzw. Spucktests eingesetzt werden, um für mehr Sicherheit zu sorgen.

„Wie die derzeitige Medienberichterstattung und viele persönliche Gespräche zeigen, wird die Arbeitslast für die Pädagog:innen in den Wiener elementaren Bildungseinrichtungen immer größer. Jetzt muss Bildungsstadtrat Wiederkehr in seiner Verantwortung dringend dafür sorgen, dass die Rahmen- und Arbeitsbedingungen in den Wiener Kindergärten durch mehr Personal und kleinere Gruppen verbessert werden“, so Malle und Stadler.

„Die letzten eineinhalb Jahre haben vor allem auch bei Kindern Spuren hinterlassen. Wir dürfen sie jetzt nicht allein lassen. Verantwortungsvolle Bildungs- und Gesundheitspolitik braucht endlich entschlossenes Handeln. Wir haben keine Zeit mehr. Die Lollipop Tests müssen, so wie in anderen Bundesländern, sofort eingeführt werden “, so Malle und Stadler abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at