Sternsingen 2022

Im Einsatz für eine bessere Welt

Wien (OTS) - Am 27.12.2021 (und bis zum 09.01.2022) starten Caspar, Melchior und Balthasar ihre solidarische Tour der Nächstenliebe. Mit dem Sternsinger-Hygienekonzept ist dabei die Gesundheit aller Besuchten und Beteiligten bestmöglich gesichert. Die positive Resonanz im letzten Jahr hat gezeigt, wie wichtig es den besuchten Leuten ist, dass die Heiligen König*innen den weihnachtlichen Segen für das neue Jahr bringen. Die Friedensbotschaft reicht aber auch weit in die Welt hinein: 500 Sternsingerprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützen notleidende Menschen, deren Armut sich durch die Pandemie drastisch verschlimmert hat.

Kardinal Christoph Schönborn betont den Wert des Sternsingens gerade in schwierigen Zeiten: "Auch das heurige Weihnachtsfest wird von Corona geprägt sein. Wir sind den Umgang mit der Pandemie schon gewohnt und die Erfahrungen des letzten Jahres mit dem Sternsingen waren sehr gut. Der Besuch der Sternsinger und Sternsingerinnen ist ein ganz wichtiges Zeichen. Sie bringen den Frieden und den Segen der Weihnacht zu den Menschen und sammeln für Menschen in der ganzen Welt, die unsere Hilfe gerade jetzt dringend brauchen. Ich freue mich jetzt schon auf den Antrittsbesuch der Sternsinger und Sternsingerinnen am 27.12., der als Auftakt für die heurige Aktion gilt und sage allen Beteiligten ein herzliches Vergelt’s Gott!"

Das Besondere an der Sternsingeraktion ist, dass Kinder und Jugendliche das Fundament der größten entwicklungspolitischen Spendenaktion Österreichs bilden. Die Heiligen König*innen leben einerseits den alpenländischen Brauch des Sternsingens und setzen sich andererseits für unsere Mitmenschen im globalen Süden ein. Inhaltlicher Schwerpunkt der Sternsingeraktion 2022 ist die Unterstützung indigener Völker im brasilianischen Regenwald, die mit ihrer Lebensweise den Regenwald gegen Ausbeutung und Zerstörung verteidigen. Dabei geht es um rechtliche Absicherung ihrer Territorien, medizinische Betreuung und Bildung. Den Regenwald als „grüne Lunge der Erde“ zu erhalten ist zugleich Schutz unseres Weltklimas.

Alle, die an die Sternsingeraktion spenden und so das Anliegen der Kinder unterstützen, werden gleichsam zu Vierten König*innen. Diese wichtige Unterstützung kann gerne auch mit einer Spende auf das Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330) oder online auf www.sternsingen.at/spenden erfolgen. Glück- und Segenswünsche können von jeder*m personalisiert auch online an Verwandte und im Freundeskreis verbreitet werden - über www.sternsingen.at/clickandbless.

Infos und Fotos zur Sternsingeraktion 2022 auf www.sternsingen.at/presse

Weitere medienrelevante Optionen zur Sternsingeraktion 2022:

+ Sternsinger on tour: Caspar, Melchior und Balthasar auf Tour in Stadt oder Land begleiten

+ Sternsingen für indigene Völker in Amazonien: Infos und Fotos zum Sternsingerprojekt im Regenwald Brasiliens

+ Interviews mit Organisationsverantwortlichen oder der Länderreferentin für Brasilien

+ Farbenfrohes Brauchtum: Das vielfältige Brauchtum des Sternsingens und historische Fotos von Sternsinger*innen

+ Auftaktbesuch bei Kardinal und Staatsspitze: Am 27.12.2021 bei Kardinal Schönborn, am 28.12.2021 bei Nationalratspräsident Sobotka und am 30.12.2021 bei Bundespräsident Van der Bellen

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Kreczy, Tel. 01/481 09 91-19, 0676/88 011 - 1087, E-Mail: silvia.kreczy @ dka.at



Georg Bauer, Tel. 01/481 09 91-42, 0676/88 011 - 1073, e-Mail: georg.bauer @ dka.at