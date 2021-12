Weihnachten in ORF III: Musikalische Höhepunkte, „Der ORF III Weihnachtszauber“ live, Doku-Premieren und Schwerpunkte

U. a. „Jonas Kaufmann: Mein Weihnachten“, André-Heller-Hauskonzert, „Habsburgs heimliche Herrscherinnen“ und „Legendäre Filmdynastien“

Wien (OTS) - Stimmungsvolle Bühnenmomente, neue Dokumentationen und Schwerpunkte, weihnachtliche Filme und Kleinkunstklassiker, Live-Gottesdienste aus österreichischen Kirchen und eine Versteigerung wertvoller Kunst- und Kulturexponate zugunsten LICHT INS DUNKEL stehen auf dem Weihnachtsprogramm von ORF III. Musikalische Höhepunkte sind etwa ein neues Weihnachtskonzert von Startenor Jonas Kaufmann aus München sowie ein neues Hauskonzert, das André Heller, begleitet von einigen Künstlerkolleginnen und -kollegen, exklusiv für ORF III gegeben hat. Weiters feiern zahlreiche neue Dokumentationen Premiere, darunter der „Erbe Österreich“-Vierteiler „Habsburgs heimliche Herrscherinnen“ und der „zeit.geschichte“-Zweiteiler „Legendäre Filmdynastien“, der sich u. a. auf die Spuren der ikonischen „Sissi“-Trilogie begibt. „Unser Österreich“ und die „Expeditionen“ verbreiten tagsüber weihnachtliche Stimmung mit winterlichen Landschaften und österreichischen Traditionen und Bräuchen zur Advent- und Weihnachtszeit.

Glanzvolle Bühnenhighlights aus Österreich

Am vierten Adventsonntag, dem 19. Dezember, versammeln sich im ORF RadioKulturhaus Stars aus Klassik und Pop, darunter Ildikó Raimondi, Herbert Lippert, Adrian Eröd, Daniela Fally, das Janoska Ensemble, Marianne Mendt und Norbert Schneider, zum „ORF III Weihnachtszauber“ zugunsten LICHT INS DUNKEL. Den Heiligen Abend am 24. Dezember eröffnet der ORF-„Radio Wien Chor“ gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien: In „Stimmen für Gott und die Welt“ präsentiert Dirigent Rainer Keplinger die im Oktober aufgezeichnete Krönungsmesse aus dem Stephansdom mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern, u. a. dargeboten von „Starmania“-Gewinnerin Anna Buchegger. Den Hauptabend am Heiligen Abend und Christtag widmet ORF III gänzlich Startenor Jonas Kaufmann. Während am 24. Dezember sein 2020 in der Salzburger Stille-Nacht-Kapelle aufgezeichnetes Weihnachtskonzert auf dem Programm steht, zeigt „Erlebnis Bühne“ am 25. Dezember mit „Jonas Kaufmann: Mein Weihnachten“ das neueste TV-Konzert des Publikumslieblings. In München stimmt Kaufmann, begleitet von Sopranistin Regula Mühlemann, Mezzosopranistin Stefanie Irányi, dem US-amerikanischen Jazz-Sänger Gregory Porter und der deutschen Schlagersängerin Vanessa Mai, traditionelle deutschsprachige wie internationale Weihnachtslieder an. Aus Tirol präsentiert Franz Posch danach österreichische Volksmusik in der Sendung „Mei liabste Weihnachtsweis“. Zwei Bühnenhöhepunkte für Jung und Alt bringt die „Erlebnis Bühne matinee“ am Stephanitag (26. Dezember) sowie am 27. Dezember erste Reihe fußfrei nach Hause: Vom „Salzburger Marionettentheater“ zeigt ORF III das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ und Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“.

Den Jahreswechsel begeht ORF III am 31. Dezember mit der Übertragung des Operettenklassikers „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Wiener Staatsoper, am 1. Jänner steht das „Neujahrskonzert 2022“ traditionell als ORF-III-„Langschläfer-Service“ im Hauptabend auf dem Programm. Am 6. Jänner blickt Barbara Rett gemeinsam mit Dirigent Hansjörg Angerer auf die schönsten Momente der Salzburger Dreikönigskonzerte zurück und André Heller gibt in „Mein Hauskonzert“ eine sehr private künstlerische Darbietung der Extraklasse. Musikalisch begleitet von u. a. Ernst Molden, dem Nino aus Wien, Ursula Strauss und Voodoo Jürgens stimmt er rund 40 Jahre nach seinem letzten Konzert seine größten Hits, u. a. „Für immer jung“, „Wie mei Herzschlag“ oder „Kumm ma mit kane Ausreden mehr“, an.

Neue Dokumentationen und Schwerpunkte

Am 18. Dezember erkundet Rudi Roubinek in einer Neuproduktion „Das ganz normale Verhalten der Österreicher ... zu Weihnachten“ und entdeckt dabei so manch skurrile Tradition. Danach rückt die „zeit.geschichte“ in den beiden neuen Dokumentationen „Weihnachten an der Front“ und „Österreich privat – Weihnachten damals“ das Weihnachtsfest in Zeiten des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit in den Mittelpunkt. Der „ORF III Themenmontag“ am 20. Dezember zeigt in der Neuproduktion „Weihnachten mit Nia & Co.“ mit beliebten Stars des heimischen Kabaretts die humorvolle, manchmal etwas skurrile Seite der „besinnlichen“ Festtage auf. Durch die Sendung führt ORF-III-Moderator Peter Fässlacher. Von 26. bis 29. Dezember begibt sich Schauspieler Friedrich von Thun in einem neuen „Erbe Österreich“-Vierteiler auf die Spuren von „Habsburgs heimlichen Herrscherinnen“, die nicht selten die Fäden in der Hand hielten und somit Geschicke der Monarchie nachweislich leiteten. Ein dreitägiger Programmschwerpunkt beleuchtet von 2. bis 4. Jänner Ernst Marischkas „Sissi“-Trilogie. Zu sehen sind selbstverständlich auch die romantischen Verfilmungen mit Romy Schneider. Höhepunkt des Schwerpunkts ist der neue „zeit.geschichte“-Zweiteiler „Legendäre Filmdynastien“ von Gabriele Flossmann und die neue ORF-III-Eigenproduktion „Kaiserin der Leinwand – Die Geschichte der Sissi-Trilogie“ von „zeit.geschichte“-Redakteurin Sabrina Peer.

Glaube und Religion gemeinsam pflegen

Zur Weihnachtszeit überträgt „ORF III LIVE“ insgesamt vier Gottesdienste aus österreichischen Kirchen: den Evangelischen Gottesdienst aus Oberwart mit Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser (26. Dezember), den Neujahrsgottesdienst „Hochfest der Gottesmutter Maria aus Eisenstadt“ (1. Jänner) sowie einen Katholischen Gottesdienst aus der Pfarre Kilb (2. Jänner) und der Pfarre Altach (6. Jänner). Am Heiligen Abend ist weiters aus der Schutzengelkirche in Graz die „Krippenandacht“ zu sehen und in einer neuen Ausgabe „Das ganze Interview“ spricht Sandra Szabo mit Dompfarrer Toni Faber über das „Geheimnis von Weihnachten“ und welche Hoffnungen er trotz der andauernden Gesundheitskrise hat.

Kein Weihnachten ohne „Single Bells“ und „Waldheimat“

Auch heuer dürfen weihnachtliche Filmklassiker als Einstimmung auf das Weihnachtsfest nicht fehlen: Am 22. Dezember zeigt ORF III Ulli und Xaver Schwarzenbergers Kultkomödie „Single Bells“ und deren Fortsetzung „O Palmenbaum“. Am Christtag stehen ab 9.05 Uhr alle 26 Folgen von Peter Roseggers traditionell zu Weihnachten gesendeter Serie „Waldheimat“ auf dem Spielplan.

Flimmit – das ist #weihnachtenaufösterreichisch

Ob „Single Bells“, „O Palmenbaum“, „Das Weihnachtsekel“ oder „MA 2412“ – die Flimmit-Weihnachtskollektion begleitet das Publikum mit liebgewonnenen Klassikern durch die Vorweihnachtszeit. Mit „Froschkönig“, „Tischlein deck dich!“ oder „König Drosselbart“ kommen auch die Jüngsten dabei nicht zu kurz. Dokus wie „Lebkuchenreisen“ und „Vanille, Zimt und Mandelsplitter“ führen zudem auf eine süße Reise durch Europa.

