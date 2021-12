Himmlische Weihnachten: TV-Programmhighlights in ORF 2 und 3sat

Von 18. Dezember 2021 bis 6. Jänner 2022

Wien (OTS) - LICHT INS DUNKEL und „Weihnachten daheim“, „Lebensretter 2021“ und „Traumschiff“, „Zauberhafte Weihnacht“ und „Maria Theresia“, „Dalli, Dalli – Die Weihnachtsshow“ und „Universum:

Sardinien“, „Weihnachten mit Jonas Kaufmann“ und das „Neujahrskonzert 2022“: ORF 2 bietet seinem Fernsehpublikum rund um Weihnachten ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Der Heilige Abend in ORF 2: LICHT INS DUNKEL, „Weihnachten daheim“ und „Mei liabste Weihnachtsweis“ im Hauptabend

Zum insgesamt 49. Mal ruft der ORF am Heiligen Abend zum Spenden auf – davon zum 44. Mal mit der LICHT INS DUNKEL-Fernsehsendung, die viele Menschen in Österreich bereits traditionell durch diesen besonderen Tag begleitet. Um 9.05 Uhr begrüßen Barbara Stöckl und Peter Resetarits das Publikum in ORF 2, und Norbert Oberhauser und die „ORF Allstars Band“ sorgen live mit den schönsten Weihnachtsliedern für musikalische Einstimmung aufs Fest. Bis 11.00 Uhr werden neben hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Kirche sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der Weltreligionen auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer erwartet. Nina Kraft und Andreas Onea sind die Gastgeber im Callcenter im A1-Headquarter, wo prominente Gäste an den Spendentelefonen sitzen. Von 11.00 bis 12.00 Uhr sorgen Lokalsendungen in den jeweiligen Bundesländern für landestypische Weihnachtsstimmung, bevor in der Mittagssendung (12.00 bis 14.00 Uhr) traditionsgemäß die Spitzen der heimischen Politik sowie LICHT INS DUNKEL-Großspender im Studio Platz nehmen. In Lokalausstiegen von 14.00 bis 16.00 Uhr bringen die ORF-Landesstudios Interviews mit prominenten Gästen, Beiträge zu regionalem Brauchtum und viele musikalische Darbietungen. Von 16.00 bis 18.00 Uhr wird aus dem Fernsehstudio in Wien noch einmal eine Rundschau durchs ganze Land gemacht, bevor um 18.00 Uhr „Stille Nacht, heilige Nacht“ ertönt und Bundespräsident Alexander Van der Bellen „Frohe Weihnachten“ wünscht. Von 18.00 bis 19.00 Uhr gibt die „ORF Allstars Band“ Weihnachtslieder zum Besten und lädt zum Mitsingen ein. Eva Pölzl führt durch diese ideale Begleitsendung für den Heiligen Abend und Dompfarrer Toni Faber liest eine weihnachtliche Geschichte. Während des gesamten Tages werden die Preisträger/innen der zehn Hauptpreise der ORF-Impflotterie „Wer impft, gewinnt“ bekanntgegeben, der/die Gewinner/in des Einfamilienhauses wird kurz vor 18.00 Uhr verlautbart. Eine zentrale Rolle spielt auch das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem, das am Heiligen Abend in Bahnhöfen, den ORF-Landesstudios, Jugendrotkreuzstellen sowie vielen Pfarren abzuholen ist und als weithin sichtbares Zeichen des Weihnachtsfriedens in der Welt leuchtet.

Im „Wohnzimmer der Nation“ – also im „Studio 2“ des ORF – laden die Moderatorinnen und Moderatoren Verena Scheitz, Birgit Fenderl, Martin Ferdiny und Norbert Oberhauser die Zuseherinnen und Zuseher am 24. Dezember ab 20.15 Uhr ein, den Weihnachtsabend gemeinsam mit ihnen zu verbringen. Für diesen großen Abend haben sich auch große Gäste angesagt. U. a. mit dabei: Erwin Steinhauer, der ein Gedicht zum Besten geben wird, das zum Lachen einlädt. Stargeigerin Lidia Baich wird ihren Ehemann und Heldentenor Andreas Schager auf der Violine begleiten. „Rosenheim-Cop“ Max Müller wird mit einem Weihnachtslied überraschen. Und auch Musical-Star Marjan Shaki wird für weihnachtliche Stimmung sorgen. Außerdem erinnern sich unter anderem Publikumslieblinge wie Otto Schenk, Annemarie Moser-Pröll oder Dagmar Koller an ihr schönstes Weihnachtserlebnis. Kulinarisch durch den Abend führt „Studio 2“-Fernsehkoch Julian Kutos, der Weihnachtsschmankerl aus aller Welt präsentiert. Und: Verena Scheitz, Birgit Fenderl und Norbert Oberhauser werden – am Klavier von Martin Ferdiny begleitet – ihre liebsten Weihnachtslieder singen.

„Mei liabste Weihnachtsweis“ bringt am Heiligen Abend im Rahmen von LICHT INS DUNKEL Besinnlichkeit und weihnachtliche Stimmung aus dem ORF-Landesstudio Tirol in die heimischen Wohnzimmer.

Rückblicke und Ausblicke: „Bundesland heute“ und „Lebensretter 2021 – Österreichs Heldinnen und Helden“

Am 20. Dezember steht der ORF-2-Hauptabend ganz im Zeichen von Österreich, seinen Menschen und einem Blick zurück: „Bundesland heute – Das war 2021“ blickt in neunfacher Ausführung mit Personen, die Schlagzeilen gemacht haben, und Stars ebenso auf das zu Ende gehende Jahr wie danach „Lebensretter 2021 – Österreichs Heldinnen und Helden“. Die „Seitenblicke“ lassen von 26. bis 30. Dezember 2021 jeweils um 20.05 Uhr in ORF 2 die gesellschaftlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Ab 27. Dezember zeigt „konkret“ sieben Spezialausgaben – jeweils um 18.30 Uhr in ORF 2 – mit Ausblicken und Rückblicken unter anderem zu den Themen Gesundheit, Steuer und Finanzen, Klimawandel und Energiewende, Bauprojekte, Konsumententests, „Schmerz lass nach“ und „Geschäfte mit Herz“.

Weihnachten mit der ORF-Abteilung Religion und Ethik multimedial:

Gottesdienste, „FeierAbend“ und „Was ich glaube“

Zu den traditionellen TV-Höhepunkten zählen die Festgottesdienste. Am 19. Dezember überträgt ORF 2 den Katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Maximilian in Bischofshofen. Am Heiligen Abend stehen die Evangelische Christvesper aus der Evangelischen Kirche in Feld am See und die Christmette aus dem Petersdom in Rom auf dem Programm. Am 25. Dezember folgt der Katholische Weihnachtsgottesdienst aus dem Kiliansdom in Würzburg. Ebenso traditionell am Christtag in ORF 2:

der päpstliche Weihnachtssegen „urbi et orbi“ vom Petersplatz. Vier „FeierAbend“-Dokumentationen (24., 25., 26. Dezember, 6. Jänner), fünf „Was ich glaube“-Beiträge (19., 25. und 26. Dezember, 2. und 6. Jänner) sowie erweiterte Berichterstattung auf religion.ORF.at ergänzen das Feiertagsprogramm.

Publikumslieblinge auf Traumreisen, in spannenden Kriminalfällen und im TV-Event: „Traumschiff“, 20 Jahre „Rosenheim-Cops“ und „Maria Theresia“

In der ORF-Premiere der Suter-Verfilmung „Allmen und das Geheimnis der Erotik“ am 18. Dezember bringt eine Schwärmerei Heino Ferch als exzentrischen Kunstdetektiv in Teufels Küche. Filmische Weihnachtsklassiker gibt es am 25. Dezember mit „Der kleine Lord“ und „White Christmas“ aus dem Jahr 1954 mit Bing Crosby am 26. Dezember. Am 23., 25. und 26. Dezember steht außerdem ein Wiedersehen mit Romy Schneider im „Sissi“-Dreiteiler auf dem Programm. Das topbesetzte Biopic „Die Trapp Familie – Ein Leben für die Musik“ erzählt die berührende Geschichte der berühmten Familie am 26. Dezember, und bereits am 25. Dezember verändert beim Dacapo des herzergreifenden Weihnachtsfilms „Der Wunschzettel“ auf magische Weise das Leben zweier einsamer Seelen. Traumziele, Traumreisen, Traumschiff: Seit 40 Jahren führt die legendäre „Traumschiff“-Crew die Zuseherinnen und Zuseher auf Reisen quer über die Weltmeere zu den exotischsten Flecken der Erde. Und auch im Jubiläumsjahr erzählt die ORF/ZDF-Reihe berührende, spannende und unterhaltsame Geschichten vor der beeindruckenden Kulisse von Schweden („Das Traumschiff“, 26. Dezember), der Toskana („Kreuzfahrt ins Glück“, 26. Dezember), Namibia („Das Traumschiff“, 1. Jänner) und Kreta („Kreuzfahrt ins Glück“, 1. Jänner). Einen Blick hinter die Kulissen dieser Erfolgsgeschichte wirft außerdem die Doku „Das Traumschiff Spezial – 40 Jahre auf See“ (26. Dezember). Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt das Oscar-nominierte Meisterwerk „Werk ohne Autor“ in der ORF-Premiere am 28. Dezember vom dramatischen Leben des Künstlers Kurt Barnert im Deutschland der NS-Zeit, in der DDR und der BRD-Kunstszene der 1960er Jahre mit u. a. Tom Schilling, Sebastian Koch und Paula Beer. Eine europäische Krimi-Rundreise garantiert Spannung mit den ORF-Premieren „Der Irland-Krimi: Das Verschwinden“ (29. Dezember), „Der Irland-Krimi: Vergebung“ (2. Jänner), „Der Kroatien-Krimi: Mord auf Vis“ (3. Jänner), „Der Barcelona-Krimi:

Blutiger Beton“ (4. Jänner) und „Der Lissabon-Krimi: Zum Schweigen verurteilt“ (5. Jänner). Mit „Vergeltung“ (30. Dezember) bekommen es Florian Teichtmeister und Michael Fitz im achten Fall der erfolgreichen ORF/ZDF-Krimi-Reihe „Die Toten von Salzburg“ zu tun. Am 31. Dezember feiern „Die Rosenheim-Cops“ in ORF 2 ihren 20. Geburtstag mit fünf unterhaltsamen und prominent besetzten Folgen und einem Winterspecial der beliebten bayerischen Krimiserie. So ist die allererste Folge „Der Tote am See“, „Schachmatt und tot“, „Voodoo in Rosenheim“, „Endlich tot“, „Mozarts kleiner Bruder“ mit Gaststar Andreas Gabalier und „Die Rosenheim-Cops: Der Schein trügt“ zu sehen. Bereits am 29. Dezember ermitteln „Die Rosenheim-Cops“ im neuen 90-minütigen Special „Mörderische Gesellschaft“. Die „Kleine große Stimme“ (1. Jänner) ertönt in Wolfgang Murnbergers gleichnamigem ORF/BR-Melodram, in dem die berührende Geschichte eines Besatzungskindes erzählt wird, das sich mit Hilfe der Wiener Sängerknaben auf die Suche nach seinem amerikanischen Vater begibt. Der Event-Dreiteiler „Der Palast“ erzählt in der ORF-Premiere am 3., 4. und 5. Jänner eine deutsch-deutsche Familiengeschichte vor der glamourösen Kulisse des legendären Friedrichstadt-Palastes im Berlin der 1980er Jahre mit u. a. Svenja Jung, Anja Kling und Heino Ferch. Als eine der bedeutendsten historischen Persönlichkeiten taucht Ursula Strauss in die österreichische Geschichte ein, wenn Robert Dornhelms fünfter und letzter Film des internationalen ORF-Event-Erfolgs „Maria Theresia“ (6. Jänner, ORF 2) seine ORF-Premiere feiert.

Weihnachtliche Genüsse, Klänge und Traditionen: „Zauberhafte Weihnacht“, „Bergweihnacht“ und „Aufgetischt“

„Magische Weihnachten“ am 19. Dezember schaut in „Schokolade und Pralinen“ den Schokolade-Produzenten in Tirol und Vorarlberg über die Schulter. Ebenfalls am 19. Dezember ist „Silvia unterwegs im vorweihnachtlichen Wien“ und „Silvia kocht“ stimmt das Publikum kulinarisch auf Weihnachten ein. Sonja Weissensteiner und DJ Ötzi laden am 18. Dezember bei „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht‘“ das Publikum zu einem musikalisch-besinnlichen TV-Abend mit zahlreichen Publikumslieblingen wie u. a. Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella, Melissa Naschenweng, Francine Jordi, Nik P. und Semino Rossi. Persönliche Weihnachtserinnerungen geben in der „Panorama“-Ausgabe „Schon wieder Weihnachten“ (19. Dezember) u. a. Jazz-Legende Fatty Georg, Maler Gottfried Helnwein, Lyriker Erich Fried, Kammersänger Heinz Holecek, Kabarettist Helmut Qualtinger und Schauspiellegende Gusti Wolf preis – und Toni Polster übermittelt musikalische Weihnachtsgrüße an der Gitarre. Zur „Bergweihnacht“ begrüßt diesmal Alexandra Meissnitzer am 22. Dezember aus dem Kärtner Mölltal in der Nationalpark-Region Hohe Tauern und begibt sich auf die Suche nach Weihnachtsbräuchen von einst und jetzt. In ein Weihnachten um etwa 1750 herum entführt „Barocke Weihnachten im Stift Seitenstetten“ am 26. Dezember. In vier Folgen widmet sich „Eingeschenkt“ ab 27. Dezember der Vielfalt der „Bierkultur in Österreich“ und zeigt die vielen Farben und Facetten des Getränks, das aus nur vier grundlegenden Zutaten gebraut wird. In zwei neuen Ausgaben von „Aufgetischt“ werden in „Steirische Künste“ am 1. Jänner Ateliers, Werkstätten und Küchen besucht. Die Folge „Winter in Wien“ am 6. Jänner zeigt die Schönheiten und Attraktionen der Bundeshauptstadt im Schnee. Außerdem stimmen auch „Studio 2“ und „Guten Morgen Österreich“ auf Weihnachten ein.

Beste Unterhaltung mit Shows, Klassikern und magischen Illusionen:

„Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“, „Millionenshow“ und „The Clairvoyants“

Am 25. Dezember erwartet das Publikum im ORF-2-Hauptabend das Revival eines Showklassikers! Bei „Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“ gibt Moderator Johannes B. Kerner erneut prominenten Gästen wie u. a. Michael „Bully“ Herbig, Victoria Swarovski, Hans Sigl, Arabella Kiesbauer, Rick Kavanian und Mark Keller das legendäre Startsignal:

„Dalli Dalli!“. Bereits zu Mittag präsentiert „Seitenblicke Spezial“ zahlreiche von Prominenten unterstützte LICHT INS DUNKEL-Aktivitäten und -Initiativen und zeigt außerdem, wie das gesammelte Geld verwendet wurde und wird. Armin Assinger gibt am 27. Dezember, dem letzten „Millionenshow“-Termin vor dem Jahreswechsel, in doppelter Länge acht Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, mit Wissen und einem Quäntchen Glück bis zu 1 Million Euro zu gewinnen! Bei einem Glas Sekt, mit gebührendem Abstand und einer leuchtenden Discokugel verabschieden Armin Assinger und seine Gäste das Jahr 2021! Danach laden die Weltmeister der Mentalmagie in „The Clairvoyants – Thommy Ten & Amélie van Tass: Magic in Vienna“ zu einem Abend mit atemberaubenden Illusionen in der Wiener Staatsoper.

„Universum“ präsentiert „Roseggers Waldheimat“ und Sardinien, „Universum History“ zeigt „Die Rothschild-Saga“ und „Der Aufstieg der Habsburger – Schlacht am Marchfeld“

„Universum“ porträtiert in „Roseggers Waldheimat – Ein Jahr im Zauberwald“ (21. Dezember) die steirische Waldheimat rund ums Alpl und zeigt am 28. Dezember die Neuproduktion „Sardinien – Arche aus Stein“. Die „Universum History“-Neuproduktion „Die Rothschild-Saga – Aufstieg, Glanz, Verfolgung“ entfaltet die Saga der Dynastie am 21. Dezember aus der Perspektive von Miriam Rothschild, einer bekannten Wissenschafterin des 20. Jahrhunderts. Ebenfalls neu ist die „Universum History“-Dokumentation „Der Aufstieg der Habsburger – Schlacht am Marchfeld“ (6. Jänner), die den Spuren der beiden Widersacher Ottokar II. aus der böhmischen Přemysliden-Dynastie und König Rudolf I. aus dem Hause Habsburg (dargestellt von Max Moor) an Originalschauplätze folgt und den Tag der Entscheidungsschlacht am 26. August 1278 analysiert.

Ein Weihnachtsfest der Kultur: Oper, Konzerte, Dokus und mehr

Auch zahlreiche kulturelle Höhepunkte stehen auf dem Weihnachtsprogramm von ORF 2: So findet der Schwerpunkt anlässlich des runden Jubiläums von Harald Serafin am 18. Dezember mit dem neuen Porträt „Wunderbare Jahre – Harald Serafin zum 90. Geburtstag“ sowie der 2008 entstandenen Volkstheater-Inszenierung des Neil-Simon-Komödienhits „Sonny Boys“ mit Serafin und Peter Weck in den Titelrollen seine Fortsetzung. Ebenfalls am 18. Dezember präsentiert ORF 2 „Weihnachten mit Jonas Kaufmann“ – Highlights des 2020 in der Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf bei Salzburg aufgezeichneten Konzerts des Startenors. In einer neuen Ausgabe der pandemiebedingt im Vorjahr gestarteten ORF-Konzertgesprächsreihe „Wechselspiele in St. Corona“ bittet ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl am 20. Dezember die Wienerlied-Erneuerer „Die Strottern“ vor den Vorhang. „Christmas in Vienna – Glanzlichter“ lautet das diesjährige ORF-Ersatzprogramm für das traditionelle Weihnachtskonzert aus dem Wiener Konzerthaus, das 2020 pandemiebedingt im Hotel Sacher stattgefunden hat, nun erneut abgesagt werden musste. Deshalb öffnet der ORF am 23. Dezember sein Archiv und gestaltet einen Streifzug durch die Konzerte seit 2006 mit den berührendsten Programmhöhepunkten aus der langjährigen Erfolgsgeschichte des Events. In der Feiertagsmatinee am Stephanitag (26. Dezember) zeigt ORF 2 die 2015 entstandene Neuproduktion von Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ aus der Wiener Staatsoper, die damals nach mehr als 70 Jahren ans Haus am Ring zurückkehrte. Christian Thielemann dirigierte die zauberhaft-poetische Inszenierung des britischen Regisseurs Adrian Noble. Musikalischer Höhepunkt des ORF-Weihnachtsprogramms ist das traditionelle „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“, das am 1. Jänner 2022 zum dritten Mal nach 2009 und 2014 Daniel Barenboim leiten wird. Ein Dacapo des hochkarätigen Ereignisses, das dank ORF-Übertragung wieder um die Welt geht, steht u. a. in der „matinee“ am Dreikönigstag (6. Jänner) auf dem Programm von ORF 2. Zur Einstimmung auf das Konzert der Konzerte sind am 1. Jänner das Dirigentenporträt „Barenboim oder die Kraft der Musik“ sowie der bewährte alljährliche Blick hinter die Kulissen des glanzvollen kulturellen Ereignisses unter dem Titel „Auftakt zum Neujahrskonzert 2022“ zu sehen. In der Konzertpause würdigt der Musikfilm „Mission Apollo – Österreichs Welterbe“ das 50-Jahr-Jubiläum der UNESCO-Welterbekonvention, der Österreich vor 30 Jahren beigetreten ist. Auch die während des Konzerts eingespielten, vorproduzierten tänzerischen Darbietungen des Wiener Staatsballetts und der Lipizzanerhengste der Spanischen Hofreitschule sind diesem Jubiläum gewidmet. Am 6. Jänner stehen der sogenannte „Pausenfilm“ ebenso wie die Auftakt-Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“, erneut auf dem Spielplan von ORF 2.

Weitere spannende Kulturdokumentationen im Weihnachtsprogramm sind u. a. die „dokFilm“-Premiere „Merry Christmas, China“ (19. Dezember) über die Weihnachtsartikelindustrie in der Stadt Yiwu, in der mehr als die Hälfte der weltweit hergestellten Weihnachtsdekoration ihren Ursprung hat; weiters das im „kulturMontag“ erstmals gezeigte Porträt „Durch das Dunkel – Arnold Schönberg und Richard Gerstl“ (20. Dezember), das die Beziehung der beiden österreichischen Künstlergenies beleuchtet, die nicht nur die Leidenschaft für die Kunst, sondern auch die tragische Liebe zur selben Frau, Mathilde Schönberg, verband. Im Rahmen der „matinee“ stehen u. a. die Produktionen „Meine Ringstraße“ (1. Jänner), „Marcel Prawy – Die wahre Freude erleben“ und „Orte der Kindheit – Piotr Beczala“ (beide 2. Jänner) sowie „Vollendeter Klang – Das Holz der Bogenmacher“ zum Wiedersehen auf dem Spielplan.

Prosit Neujahr 2022 – der Jahreswechsel in ORF 2

„Die Silvestershow mit Jörg Pilawa“ zum Jahreswechsel in ORF 2, ARD und SRF 1: Mit Hits für jeden Musikgeschmack und Partystimmung pur feiert Jörg Pilawa, mit Francine Jordi an seiner Seite, den Gästen und dem Publikum in ORF 2, ARD und SRF ins Neue Jahr. Bei der großen Eurovisions-Silvestershow wird Rock-Legende Suzi Quatro dabei sein, außerdem sorgen die Band Santiano, Melissa Naschenweng, Extrabreit, Bläck Fööss, Nockis, Ben Zucker, Karat, Leony, No Angels, Loco Escrito, Sasha, Maite Kelly, die Prinzen, Johnny Logan, Andrea Berg, Peter Kraus u. v. m. für beste Unterhaltung. Neben Party-Hits, Pop-, und Schlager-Evergreens, stimmungsvollen Balladen und Rock-Klassikern gibt es auch Magie und jede Menge spannende Aussichten: Astrologin Antonia Langsdorf erstellt persönliche Jahreshoroskope für 2022 für die Stars und das Publikum. Anschließend bringt ein Klassiker aus dem ORF-Archiv Retro-Feeling zurück auf die Bildschirme: Bei „Starlight – Die Prominenten-Playbackshow“ gibt es in der Silvesternacht ein Wiedersehen mit der legendären Show mit Peter Rapp aus dem Jahr 1999 und Playback-Auftritten von u. a. Dieter Chmelar, Rainer Pariasek, Oliver Baier, Birgit Fenderl, Franz Posch, Gerda Rogers, Robert Kratky und Tarek Leitner. „Zum Jahreswechsel“ (0.00 Uhr) begleitet die traditionelle Einlage des Wiener Staatsballetts zu den erhabenen Klängen des Donauwalzers das Publikum tänzerisch ins neue Jahr.

Festliche Stimmung mit 3sat

Auch 3sat sorgt mit weihnachtlichem Brauchtum, TV-Klassikern und musikalischen Highlights für festliche Stimmung: Zu sehen sind u. a. die Erstausstrahlung „Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens“ (25. Dezember) sowie die Dokumentationen „Magische Weihnachten – Von Glücksfischen und Weihnachtsengeln“ (16. Dezember), „Lebkuchenreisen“ und „Barocke Weihnachten“ (beide am 18. Dezember), „Adventmärkte in Kärnten – Auf der Suche nach dem Weihnachtsengel“ und „Denn es will wieder Weihnachten werden – Adventbrauchtum in Niederösterreich“ (beide am 19. Dezember), „Vanille, Zimt und Mandelsplitter – Weihnachtsbäckerei in Europa“ und „Torten, Stollen und Pandoro – Weihnachtskuchen in Europa“ (beide am 23. Dezember), „Esel, Ochs’ und Kind – Weihnachtskrippen in Europa“ (24. Dezember) oder „Glaskugeln, Strohsterne und Lametta – Eine Kulturgeschichte des Christbaumschmucks“ (25. Dezember).

TV-Klassiker wie „Schneemann sucht Schneefrau“ (18. Dezember), „Die Liebe kommt mit dem Christkind“ (20. Dezember), „Single Bells“ und „O Palmenbaum“ (beide am 22. Dezember), „Der Weihnachtshund“ (25. Dezember) sowie „Zwei Weihnachtshunde“ und „Das ewige Lied – Stille Nacht“ (beide am 26. Dezember) stehen ebenso auf dem 3sat-Festtagsprogramm wie „Die José Carreras Gala – Ein Superstar nimmt Abschied“ (18. Dezember) und „Die 3 Tenöre – Das Weihnachtskonzert“ aus dem Konzerthaus 1999, „Christmas in Vienna – Family Edition 2020“ und „The Music of Silence: Die einzigartige Lebensgeschichte von Andrea Bocelli“ am Heiligen Abend.

Flimmit – das ist #weihnachtenaufösterreichisch

Ob „Single Bells“, „O Palmenbaum“, „Das Weihnachtsekel“ oder „MA 2412“ – die Flimmit-Weihnachtskollektion begleitet das Publikum mit liebgewonnenen Klassikern durch die Vorweihnachtszeit. Mit „Froschkönig“, „Tischlein deck dich!“ oder „König Drosselbart“ kommen auch die Jüngsten dabei nicht zu kurz. Dokus wie „Lebkuchenreisen“ und „Vanille, Zimt und Mandelsplitter“ führen zudem auf eine süße Reise durch Europa.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at