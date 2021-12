Abstimmung morgen im Parlament: Vollspaltenbodenhaltung soll für immer bleiben

Man setzt ab 2023 für Neubauten auf das Vollspaltenboden-Haltungssystem des größten Schweineproduzenten der EU – Antrag der SPÖ morgen auf echtes Vollspaltenverbot

Wir brauchen tiefe, weiche, organische Einstreu auf einem spaltenlosen Liegebereich und mindestens doppelt so viel Platz wie bisher. Nur dann ist der Vollspaltenboden wirklich abgeschafft! DDr. Martin Balluch, VGT-Obmann

Wien (OTS) - Der Landwirtschaftssprecher der ÖVP und Obmann des ÖVP-Bauernbundes, Georg Strasser, kann sich in einer Presseaussendung gar nicht mehr halten vor Begeisterung. Die Schweineindustrie habe den Konflikt um den Vollspaltenboden gewonnen, er bleibt für immer. Ab 2023 will man für Neubauten auf das dänische System umstellen. Dänemark, der größte Fleischproduzent der EU, hat genau das, was man in Österreich als neueste Erfindung feiert, bereits im Jahr 2000 beschlossen. Mit 15 (!) Jahren Übergangsfrist wurde genau jenes Haltungssystem in den dänischen Megaschweinefabriken am 1. Juli 2015 überall verpflichtend, das in Österreich ab 2023 für Neu- und Umbauten gelten soll. Das war nicht der Anfang vom Ende des Vollspaltenbodens in Dänemark, es war das Ende der Diskussion darüber. Heute, 20 Jahre nach der dänischen Entscheidung, ist dieses System dort fixiert und für absehbare Zeit unabänderlich. Und genau das will die Schweineindustrie in Österreich erreichen, dass der Vollspaltenboden unabänderlich als Haltungsform fixiert wird. Das soll morgen im Plenum des Parlaments als Entschließungsantrag beschlossen werden!



Faktum ist: Das „neue“ System hat überall auf dem Buchtenboden Spalten. In einem Drittel der dicht mit Schweinen vollgestopften Bucht sollen nur mehr halb so viele Spalten sein wie bisher, das ist alles. Diesen Bereich mit weniger Spalten nennt man frech einen „Liegebereich“. Dort ist der Boden genauso steinhart, dort stinkt es genauso nach Fäkalien durch die Spalten herauf und dort sammelt sich sogar noch mehr Kot als bisher, weil er weniger leicht durch die Spalten nach unten gedrückt werden kann. In diesem „neuen“ System mit Vollspaltenboden wird es genau dieselben Probleme für die Schweine geben, wie bisher, und daher werden weiterhin 95 % der Schweine gesetzwidriger Weise routinemäßig den Schwanz kupiert bekommen. Diese Entscheidung bzgl. der Schweine ist eine Bankrotterklärung der Regierung. Sie ist ein Rückschritt für die Tiere. Es muss verhindert werden, dass dieses Gesetz ab 1. Jänner 2023 für Neu- und Umbauten tatsächlich in Kraft tritt, weil dadurch die tatsächliche Abschaffung des Vollspaltenbodens um Jahrzehnte hinaus gezögert würde!



Die SPÖ wird morgen einen eigenen Tierschutzantrag einbringen. Demnach soll der Vollspaltenboden ab 1. 1. 2027 tatsächlich verboten werden. Ab 1. 1. 2022 dürfen aber bereits keine Neu- und Umbauten mit Vollspaltenboden durchgeführt werden. Die Formulierung ist klar: Es muss einen Liegebereich geben, der keine Spalten hat, der tief mit weichem, organischen Material eingestreut ist und der groß genug ist, sodass alle Schweine dort gleichzeitig nebeneinander weich und trocken liegen können.



VGT-Obmann Martin Balluch erinnert an das Legebatterieverbot: „Als wir Ende 2003 endlich die Regierung so weit hatten, dass sie die tierquälerischen Legebatterien abschaffen wollte, kam die Eierindustrie auf einen Ausweg: die ausgestalteten Käfige. Man vergrößerte den Platz im Käfig marginal um 20 % und „möblierte“ den Käfig mit Sitzstange, Fußabstreifmatte und Plastikvorhang für einen „Legebereich“, und nannte das Verbot der konventionellen Käfige dann Verbot der Legebatterien. Eine reine Augenauswischerei, die sich in der EU tatsächlich ab 2012 durchgesetzt hat. Doch in Österreich hat das der VGT verhindert. In den Monaten Jänner bis Mai 2004 konnten wir erreichen, dass auch der ausgestaltete Käfig verboten wird, wenn auch mit Übergangsfrist bis 2020. Dasselbe muss jetzt auch geschehen. Weg mit der Augenauswischerei des dänischen Systems. Wir brauchen tiefe, weiche, organische Einstreu auf einem spaltenlosen Liegebereich und mindestens doppelt so viel Platz wie bisher. Nur dann ist der Vollspaltenboden wirklich abgeschafft! “

