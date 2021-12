Läuten Sie mit Creality die Weihnachtsglocken, indem Sie herzerwärmende Kreationen teilen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Da Weihnachten vor der Tür steht, plant Creality dabei zu helfen, die Welt auf seine eigene Art und Weise durch kontinuierliches Bestreben zu beglücken Creality hat Prof. Kyle, dem Markenbotschafter von Creality, finanzielle Mittel für den Druck von Prothesen für Behinderte in Afrika zur Verfügung gestellt und die Entwicklung des Bildungswesens in Brasilien durch das Space Robotics Projekt unterstützt. Creality wird nicht aufhören, die Wärme weiterzugeben, indem es philanthropische Aktivitäten mit innovativer 3D-Drucktechnologie organisiert oder sich daran beteiligt.

In den vergangenen sieben Jahren hat sich Creality sowohl der Forschung als auch der technologischen Entwicklung in der 3D-Druckindustrie gewidmet und die Welt mit technologischen Innovationen in Erstaunen versetzt. Gleichzeitig bringt der 3D-Druck aber auch berührende Momente ins Leben.

In der Vorweihnachtszeit hat ein Vater in den Vereinigten Staaten Schmuck mit CR-30 im Stapeldruckverfahren hergestellt, was seiner Familie viel Freude bereitete. Eine Mutter in Deutschland benutzte den kostengünstigen Ender-3 V2, um Marvels Captain America für ihre Kinder zu drucken und sorgte damit für viele Überraschungen in diesem Winterurlaub. Darüber hinaus hat ein japanischer Lehrer mit dem CR-200B Globen als Geschenke für Schüler gedruckt, was der Klasse viel Spaß bereitet hat. Darüber hinaus wird der 3D-Drucker auch für den Druck der Lehrmittel verwendet, was für die Lehrkräfte sehr praktisch ist. Auch wenn die Menschen in verschiedenen Ländern oder Regionen leben, wird Creality immer ein wenig Freude in jede Ecke der Welt bringen und die Tage mit Freude erhellen.

Um das Fest zu feiern, organisiert Creality eine Online-Aktion, bei der alle eingeladen sind, ihre Werke über Weihnachten und die Liebe mitzuteilen, und zwar ohne Formatbeschränkung (Fotos mit Text, Videos usw. sind möglich). Bitte klicken Sie hier zum Hochladen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Facebook-Homepage von Creality. Creality wird die Top 3 Teilnehmer nach der Aktivität der Interaktion auf Facebook auswählen und den neuen 3D-Drucker - Ender-3 S1 im Wert von $399 - als Geschenk verschicken. Darüber hinaus erhalten zehn glückliche Teilnehmer die gut gestalteten Blind Boxen mit der Chance auf CR Scan-01 im Wert von 700 Dollar.

Der Einkaufsführer kann Ihnen helfen, Ihre bevorzugten 3D-Drucker zu finden. Drei neue 3D-Drucker, darunter der Ender-3 S1, der CR-10 Smart Pro und der Sermoon V1 & V1 Pro, sowie neun heiß begehrte 3D-Drucker werden in der Kaufberatung vorgestellt, die Ihnen bei der Auswahl Ihres Favoriten helfen wird. Wie immer freut sich Creality darauf, Sie im 3D-Druck-Wunderland zu treffen!

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Lee Larry,

86-19840800992