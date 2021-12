„Q1 Ein Hinweis ist falsch“ von 20. bis 23. Dezember im Dienst von LICHT INS DUNKEL

Vielwisser spielen jeweils um 18.20 Uhr in ORF 1 für den guten Zweck

Wien (OTS) - Geballte Quizpower für den guten Zweck – von Montag, dem 20., bis Donnerstag, den 23. Dezember 2021, gibt es bei „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ jeweils um 18.10 Uhr in ORF 1 ein Wiedersehen mit Kandidatinnen und Kandidaten, die bei ihrem ersten Antritt besonders weit gekommen sind. Diesmal stellen sie ihr Wissen und ihre Kombinationsgabe bei Oliver Polzer in den Dienst von LICHT INS DUNKEL. Oliver Polzer: „Dass wir mit ‚Q1 Ein Hinweis ist falsch‘ einen Weg gefunden haben, LICHT INS DUNKEL zu unterstützen, freut mich besonders, weil ich der Meinung bin, dass wir jede Möglichkeit nützen sollten, diese erfolgreiche Aktion zu stärken. Die besten Paare der mittlerweile zweijährigen Geschichte unseres Quiz legen sich ordentlich ins Zeug und erspielen mit viel Wissen und großer Freude Geld für den guten Zweck. Die Zuschauer/innen können sich auf sehr unterhaltsame Sendungen und überaus schlaue Quizprofis freuen, Mitraten auf hohem Niveau und einige sehr interessante Weihnachts-Outfits meiner Kandidaten-Paare.“ Die erspielten Gewinnsummen werden von den Kandidatinnen und Kandidaten an LICHT INS DUNKEL gespendet.

Folgende Kandidatenpaare spielen für LICHT INS DUNKEL: Barbara Prader und Raphaela Prader aus Tirol (beantworteten im Mai 2021 26 Fragen), Daniel Frimmel aus Niederösterreich und Wolfgang Jethan aus Wien (beantworteten im Jänner 2021 39 Fragen), Andreas Grosz und Denise Grosz aus dem Burgenland (beantworteten im Juni 2020 26 Fragen), Michael Weinberger und Stefan Hofmaninger aus Oberösterreich (beantworteten im Februar 2020 26 Fragen) und Alice Herberstein aus Niederösterreich und Martin Herberstein aus Wien (beantworteten im April 2020 24 Fragen).

„Q1 Ein Hinweis ist falsch“: Kandidatinnen und Kandidaten gesucht

Wer bei „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ seine Kombinationsgabe und sein Wissen unter Beweis stellen möchte, hat auf tv.ORF.at/quiz Gelegenheit, sich zu bewerben. Das geht aber nur zu zweit und ab einem Mindestalter von 16 Jahren – egal ob man seit 30 Jahren verheiratet ist, ob es sich um Kollegen oder Kolleginnen handelt oder um einen Vater mit seiner Tochter, ob es Sportsfreunde sind oder Nachbarn. Das Schöne dabei: Man spielt nicht gegeneinander, sondern als Team.

„Q1 Ein Hinweis ist falsch“

Zwei Kandidatinnen bzw. Kandidaten spielen gemeinsam als ein Team:

Wie gut sie einander kennen – und einschätzen können, was der andere weiß –, wird ihren Erfolg mitentscheiden. Denn gemeinsam müssen sie eine richtige Antwort geben – und Bildung allein ist hier nicht genug. Bei „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ dreht sich alles um die Hinweise. Oliver Polzer stellt keine Frage, sondern sucht einen Begriff. Vier Hinweise sollen die Kandidatinnen und Kandidaten auf die richtige Spur führen. Aber das ist schwieriger als es klingt:

Denn drei Hinweise sind richtig, aber einer ist falsch. Das Spiel und der Moderator sorgen also gemeinsam dafür, dass es nicht zu einfach wird, die richtige Antwort zu geben. Falsche Fährten können die Kandidatinnen und Kandidaten in die Irre führen.

Für jede richtige Antwort erhalten die Rateteams 100 Euro. Nach oben gibt es keine Grenze, denn das Spiel ist erst zu Ende, wenn sich ein Team dazu entschließt, auszusteigen und mit dem bisherigen Gewinn das Studio zu verlassen, oder wenn eine Frage falsch beantwortet wird. In letzterem Fall verlieren sie aber alles, was sie bis dahin erspielt haben. Wissen und Kombination: Das ist die Mischung, die bei „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ zum Erfolg führt. Denn es ist nur ein kleiner Schritt vom richtigen Weg zum Holzweg. Entwickelt wurde „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ von Mischa Zickler, hergestellt wird die Sendung für den ORF von der Produktionsfirma TVfriends.

