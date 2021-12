SPÖ-Deutsch: „ÖVP-Kanzler wortbrüchig: Nehammer weigert sich, Polizist*innen versprochenen Corona-Bonus auszuzahlen“

Polizeidienst durch Radikalisierung der Corona-Demos immer härter, doch Nehammer verweigert Polizist*innen verdiente finanzielle Anerkennung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Dienstag, scharfe Kritik am neuen ÖVP-Kanzler Nehammer geübt, der bereits in seiner Funktion als Innenminister einen Corona-Bonus für Polizist*innen in Aussicht gestellt hat. „Bis heute haben Österreichs Polizist*innen, die rund um die Uhr für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz sind, nichts vom versprochenen Corona-Bonus gesehen. Das ist ein Schlag ins Gesicht für Österreichs Polizist*innen, deren Dienst schon vor Corona sehr fordernd war und der jetzt in Corona-Zeiten auch noch durch die zunehmende Radikalisierung der Corona-Demos immer härter und gefährlicher wird. Die Polizist*innen haben sich die finanzielle Anerkennung mehr als verdient. Es ist völlig inakzeptabel, dass sich der wortbrüchige ÖVP-Kanzler weigert, den Polizist*innen den versprochenen Corona-Bonus auszuzahlen“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Seit Tagen beschwört Nehammer den angeblich neuen Stil der ÖVP und die Wichtigkeit des Miteinanders. Das sind offenbar nur leere Floskeln, denn mit seinem Wortbruch in Sachen Corona-Bonus setzt Nehammer die lange Liste gebrochener ÖVP-Versprechen in alter türkiser Manier unbeirrt fort. Das ist kein neuer Stil, sondern in Wirklichkeit ganz schlechter Stil“, so Deutsch, der Nehammer auffordert, sein Wort zu halten und sich voll und ganz hinter die österreichische Polizei zu stellen und endlich dafür zu sorgen, dass die Polizist*innen die verdiente finanzielle Anerkennung für ihre Leistungen bekommen. (Schluss) mb/bj

